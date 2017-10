BORSE EUROPA poco mosse dopo selloff tech Wall Street, caute su Corea Nord

INDICE ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.540,17 0,07 3.290,52 STOXX EUROPE 600 384,48 0,15 361,42 STOXX BANCHE 184,75 0,21 170,27 STOXX OIL&GAS 305,77 0,28 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 277,84 -0,06 269,66 STOXX AUTO 589,64 0,40 542,82 STOXX TLC 287,71 0,37 292,22 STOXX TECH 428,65 0,03 367,87 ROMA, 26 settembre (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta oggi nonostante il selloff che ha colpito i tech a Wall Street ieri e con gli investitori cauti sul perdurare delle tensioni in Corea del Nord e in attesa di nuove indicazioni sui tassi Usa. Il numero uno di Fed, Janet Yellen, potrebbe dare qualche ragguaglio sulle prossime mosse sui tassi oggi nel tardo pomeriggio italiano quando parlerà di inflazione e politica monetaria in un intervento in Ohio. Alle 12,15 italiane il paneuropeo STOXX 600 registra +0,15% restando sui livelli massimi da due mesi. ** Tra i titoli in evidenza oggi, quelli dell'energia che segnano un +0,7% dopo che la Turchia ha minacciato di tagliare i flussi di greggio in arrivo dal Kurdistan iracheno. Glencore e Rio Tinto salgono di circa l'1%. ** La tedesca Merck guadagna il 2% dopo che Ubs ha portato la raccomandazione sul titolo a "buy". ** La tedesca Thyssenkrupp perde invece lo 0,75% dopo aver raccolto circa 1,4 mld di euro con la vendita di azioni in vista del merger con Tata Steel il prossimo anno. La rivale ArcelorMittal segna +1,4%. ** Sempre sul fronte M&A, Siemens, che potrebbe annunciare oggi una fusione multimiliardaria con Alstom, è piatta e così l'azienda francese. ** Lufthansa e EasyJet, che stanno cercando di spartirsi Air Berlin, registrano rispettivamente +0,2 e +1,6%. ** La peggiore dello STOXX 600 oggi è la britannica AA che perde quasi il 10% portandosi al minimo record dopo aver annunciato che dovrà aumentare la spesa in conto capitale. ** L'inglese Close Brothers lascia sul terreno quasi il 6% dopo aver ammonito sull'impatto di lungo termine della Brexit. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia