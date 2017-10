BORSE EUROPA cautamente positive su quarto mandato Merkel

INDICE ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.538,63 -0,08 3.290,52 STOXX EUROPE 600 383,8 0,15 361,42 STOXX BANCHE 184,79 -0,58 170,27 STOXX OIL&GAS 301,95 -0,14 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,16 -0,43 269,66 STOXX AUTO 588,26 -0,12 542,82 STOXX TLC 285,37 0,13 292,22 STOXX TECH 431,15 -0,04 367,87 LONDRA, 25 SETTEMBRE (Reuters) - L'azionario europeo è positivo a metà seduta, con gli investitori che mantengono la cautela dopo che il cancelliere tedesco Angela Merkel è riuscita a conquistare un quarto mandato al governo pur avendo visto il suo partito nettamente indebolito alle urne che ieri hanno premiato l'estrema destra. ** Alle 12,15 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,15%, una reazione positiva ma moderata, al contrario di quanto avvenuto sul mercato dei cambi dove l'euro è balzato. ** Le piazze nazionali sono miste. Il CAC 40 francese segna -0,3%, il tedesco DAX sale dello 0,12. ** I finanziari oggi sono il comparto più debole ma a controbilanciare le perdite troviamo sanitari, energetici e industriali, tutti con il segno più. Tra i titoli in evidenza: ** La francese Alstom sale dell'1,5% ai massimi da marzo 2013 dopo la conferma di colloqui con il gruppo tedesco Siemens su una possibile fusione delle attività ferroviarie. ** ABB registra +0,6% dopo aver annunciato l'acquisto di un'unità di General Electric Industrial solutions in un deal da 2,6 miliardi di dollari. ** Unilever mette a segno un +0,7% dopo aver acquistato la casa di cosmetici Carver Korea per 2,27 mld di euro. ** L'azienda svedese di costruzioni NCC è la peggiore dello STOXX oggi con un ribasso superiore al 7% dopo aver stimato utili del terzo trimestre sotto le attese di mercato. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia