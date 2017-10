BORSE EUROPA riducono perdite, pesa rafforzamento euro

INDICI ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3449,4 0,05 3290,52 STOXX EUROPE 600 374,68 -0,07 361,42 STOXX BANCHE 177,11 0,75 170,27 STOXX OIL&GAS 289,67 -0,39 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 269,88 -0,03 269,66 STOXX AUTO 560,56 0,14 542,82 STOXX TLC 281,86 -0,45 292,22 STOXX TECH 421,66 -0,23 367,87 8 settembre (Reuters) - L'azionario europeo è complessivamente in leggero calo oggi, con il rally dell'euro che frena l'appetito per il rischio, ma le perdite si stanno progressivamente riducendo. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,25 italiane tratta a -0,07% a 374,68 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX guadagna lo 0,09%, il britannico FTSE 100 perde lo 0,25%, il francese CAC 40 lo 0,13%. ** In controtrend il settore bancario che, dopo quattro sedute in ribasso, tratta a +0,75%. ** Le spagnole Banco Santander e Caixbank , la francese Natixis e la britannica Barclays salgono tra l'1,3% e l'1,9%. ** In rialzo anche i titoli delle compagnie assicurative AXA e Allianz, per cui Barclays ha alzato il target price: guadagnano rispettivamente lo 0,6% e lo 0,4%. ** L'operatore britannico di pub Greene King perde il 12,3% dopo un aggiornamento debole sulle vendite, e la società francese di distribuzione di prodotti petroliferi Rubis lascia sul terreno il 3,5% dopo i risultati del primo semestre. ** Giù del 4,2% Hermes International: il gruppo del lusso avrebbe dovuto essere ammesse all'indice CAC 40, mentre è entrata STMicroelectronics (+0,3%). ** Akzo Nobel perde l'1,6% dopo un profit warning e l'annuncio di una ristrutturazione. ** Nel settore automobilistico (+0,14%), Volkswagen sale dello 0,5% dopo la notizia che starebbe lavorando attivamente alla vendita di asset non-core che pesano fino al 20% dei suoi ricavi annuali. ** La rivale francese Peugeot perde il 3,8% dopo che Exane BNP Paribas ha tagliato il target price del 4% e ha rivisto il rating a 'underperform' da 'neutral'. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia