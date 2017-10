BORSE EUROPA incerte aspettano Bce, bene auto

INDICE ORE 12 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.455,47 0,63 3.290,52 STOXX EUROPE 600 374,6 0,17 361,42 STOXX BANCHE 177,04 -0,04 170,27 STOXX OIL&GAS 291,14 0,45 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 271,47 0,03 269,66 STOXX AUTO 562,94 1,01 542,82 STOXX TLC 281,49 -0,36 292,22 STOXX TECH 420,28 0,91 367,87 MILANO, 7 settembre (Reuters) - L'azionario europeo è incerto a metà seduta, con i bancari sotto pressione in attesa del meeting della Bce previsto oggi, anche se con ogni probabilità la banca centrale non darà nuovi dettagli sul possibile prossimo taglio alla sua politica di stimolo monetario. A sostenere il mood, di contro, troviamo per la quinta sessione consecutiva le auto che portano l'indice di Francoforte - dove i titoli a quattro ruote pesano molto - ai massimi da due settimane con gli investitori allettati dal calo dei prezzi nel settore. Alle 12 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,17% dopo aver stazionato in negativo, Francoforte +0,97% e Londra +0,24. I finanziari sono marginalmente in ribasso, nella loro quarta seduta consecutiva in rosso. La recente forza dell'euro ha innescato speculazioni secondo cui la Bce aspetterebbe ad assestare una stretta monetaria. Tra i bancari, la peggiore oggi è la spagnola Sabadell in calo di oltre l'1%. Tra gli altri titoli in movimento, Imperial Brands sale del 3% dopo aver venduto una parte della sua quota nella spagnola Logista. La britannica Capita perde quasi il 5% dopo aver variato al ribasso i suoi profitti 2016. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia