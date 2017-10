BORSE EUROPA positive con finanziari, sale Aveva dopo deal

LONDRA, 5 settembre (Reuters) - INDICE ORE 11,23 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.445,10 0,43 3.290,52 STOXX EUROPE 600 375,56 0,37 361,42 STOXX BANCHE 179,23 -0,33 170,27 STOXX OIL&GAS 289,60 0,87 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 274,79 -0,07 269,66 STOXX AUTO 550,24 1,29 542,82 STOXX TLC 285,44 -0,04 292,22 STOXX TECH 417,84 0,82 367,87 Le tensioni geopolitiche sembrano non intaccare l'andamento dei mercati europei oggi, con gli indici positivi sul deal Aveva e Schneider Electric. ** Ad aiutare il mood, il buon andamento dei finanziari, dei minerari e dei titoli sanitari, tra cui brilla la tedesca Merck KGAA dopo l'annuncio della vendita del suo settore di consumer health. ** Alle 11,23 italiane il paneuropeo STOXX 600 sale dello 0,37%. Londra segna +0,25 e Francoforte +0,85. ** Le mid cap britanniche registrano un rialzo di quasi mezzo punto percentuale con Aveva che balza del 24% dopo l'accordo con Schneider Electric che crea un'azienda del software quotata a Londra con un valore di 3 mld di sterline. Schneider Electric guadagna l'1%. ** Tra le peggiori oggi, la tedesca Gerresheimer che cede quasi il 4% dopo che Deutsche bank ha abbassato la raccomandazione sul titolo.. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia