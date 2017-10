BORSE EUROPA, in calo dopo test ordigno nucleare da parte Nord Corea

LONDRA, 4 settembre (Reuters) - INDICI ORE 11,24 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3430,46 -0,39 3290,52 STOXX EUROPE 600 374,33 -0,48 361,42 STOXX BANCHE 180,13 -0,71 170,27 STOXX OIL&GAS 286,48 -0,2 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,73 -0,62 269,66 STOXX AUTO 542,02 -0,13 542,82 STOXX TLC 285,64 -0,58 292,22 STOXX TECH 415,07 -0,77 367,87 Le borse europee sono sotto pressione per l'accentuarsi delle tensioni politiche dopo il test nucleare fatto dalla Corea del Nord e l'inasprirsi dei rapporti con gli Stati Uniti. Alle 11,15 ora italiana l'indice europeo di borsa STOXX 600 cala dello 0,55% , quello delle blue chip della zona euro dello 0,%. Tutti gli indici di comparto sono negativi e i titoli tecnologici guidano la classifica delle perdite con una flessione di 0,76%, seguono le banche con -0,75%. L'indice tedesco DAX perde lo 0,44%, il britannico FTSE 100 lo 0,15%, Gli investitori si interrogano sull'eventualità di una escalation del confronto fra la Corea del Nord e Usa o altri Paesi dell'area pacifica, come Cina e Corea del Sud. ** Novartis paga l'annuncio dell'uscita dell'Ad Joseph Jimenez che andrà in pensione nel 2018 lasciando il posto al più giovane Vasant Narasimhan, 41 anni, responsabile per la ricerca sui nuovi farmaci. La staffetta avverrà nel prossimo febbraio. Le azioni del gruppo farmaceutico, quasi un terzo del peso nell'indice benchmark MSCI Europe, nell'ultimo decennio sono rimaste sempre al disotto delle quotazioni dell'indice. ** Gemalto le azioni della società specializzata in sicurezza sono crollate del 6,6% dopo che Deutsche Bank e Kepler Cheuvreux hanno tagliato il target price. ** Air Berlin ha ricevuto le offerte dell'uomo d'affari tedesco Alexander Skora, che ha detto di essere interessato ad alcune rotte particolari della compagnia aerea in amministrazione controllata. Lufthansa ha chiesto di comprare alcune rotte a lungo raggio. Easy Jet invece è interessate ad altre tratte europee. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia