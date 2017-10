BORSE EUROPA in rialzo grazie a risultati, Indivior pesa su Londra

LONDRA, 1 settembre (Reuters) - INDICI ORE 11,16 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3441,88 0,6 3290,52 STOXX EUROPE 600 375,3 0,38 361,42 STOXX BANCHE 180,59 0,03 170,27 STOXX OIL&GAS 285,82 0,31 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,18 0,05 269,66 STOXX AUTO 539,16 0,62 542,82 STOXX TLC 287,33 -0,22 292,22 STOXX TECH 417,71 0,66 367,87 Avvio del mese positivo per le borse del Vecchio Continente, dopo tre mesi di perdite, grazie alla buona performance del comparto finanziario e di quello media, aiutato da Vivendi. Il calo record dell'azienda farmaceutica Indivior sta invece pesando sulle mid cap britanniche. Alle 11.15 ora italiana l'indice europeo di borsa STOXX 600 sale dello 0,37% , quello delle blue chip della zona euro dello 0,57%, mentre gli investitori attendono anche i nuovi dati Usa sull'occupazione per avere indizi sulle prossime decisioni della Federal Reserve in tema di rialzo dei tassi. L'indice tedesco DAX guadagna lo 0,5%, il britannico FTSE 100 lo 0,2%, anche se il calo di Indivior, che perde quasi il 40%, ha messo sotto pressione l'indice FTSE 250, che perde lo 0,2%. "C'è stata un po' di volatilità per qualche singolo titolo, ma penso che complessivamente i mercati siano ancora relativamente ben sostenuti dalle condizioni di bassi tassi d'interesse, dunque la situazione resterà questa nel prossimo futuro", dice Laith Khalaf, senior analyst di Hargreaves Lansdown. "Mentre c'è un po' di... sentiment negativo sui mercati, penso che gli investitori non abbiano spostato l'attenzione su altri settori perché i rendimenti dei bond sono scarsi, e anche quelli della liquidità". **Il calo giornaliero di Indivior si avvia a essere il più forte di sempre, dopo che l'azienda ha detto che farà appello contro una sentenza Usa che ha escluso l'infrazione dei brevetti della società inglese da parte di Dr Reddy, una società che produce generici, aprendo così di fatto la concorrenza al Suboxone Film prodotto da Indivior. ** Balza invece del 7% la casa automobilistica svedese Volvo , che si avvia a registrare il maggiore guadagno giornaliero in oltre quattro mesi, dopo aver annunciato i nuovi obiettivi finanziari. ** La francese Vivendi guadagna il 5% circa dopo aver confermato l'outlook, grazie a una crescita dei profitti migliore delle attese. L'azienda svizzera Dormakaba, che opera nel settore della sicurezza, guadagna oltre il 3,5% dopo che Societe Generale ha iniziato la copertura col rating "buy". (Kit Rees) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia