BORSE EUROPA a minimi sei mesi su tensioni Corea del Nord, euro forte

INDICE ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.369,42 -1,51 3.290,52 STOXX EUROPE 600 366,54 -1,54 361,42 STOXX BANCHE 178,00 -1,52 170,27 STOXX OIL&GAS 278,39 -1,62 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 271,48 -2,25 269,66 STOXX AUTO 530,98 -1,90 542,82 STOXX TLC 280,22 -1,90 292,22 STOXX TECH 405,11 -1,66 367,87 LONDRA, 29 agosto (Reuters) - Il crescendo delle tensioni geopolitiche e la forza dell'euro pesano sull'azionario europeo, con gli indici ai minimi da sei mesi dopo un test missilistico nordcoreano ha depresso i mercati asiatici. ** Alle 11,25 italiane il paneuropeo STOXX 600 cede l'1,5% circa, peggior performance giornaliera degli ultimi 14 mesi, ed è sulla buona strada per terminare agosto con il segno meno, terzo mese consecutivo in rosso. ** L'euro è oltre quota 1,20 dollr per la prima volta dal gennaio 2015. ** Anche le blue chip europee lasciano sul terreno un punto e mezzo percentuale, mentre Londra l'1,4% e Francoforte quasi il 2%, ai minimi da cinque mesi. ** Tutti settori sono negativi, con l'eccezione di alcuni minerari legati all'oro come Randgold Resources e Fresnillo che salgono rispettivamente del 3,1% e del 3,8% con gli investitori in cerca di asset di rifugio. ** I bancari perdono l'1,52% ai minimi da due mesi. ** L'indice sulla volatilità del mercato VSTOXX, termometro del livello di ansia degli investitori, è ai massimi dell'ultima settimana. ** La tedesca Prosiebensat perde il 13% ai minimi da tre anni dopo aver parlato di un outlook debole nel terzo trimestre sul lato pubblicitario, terzo taglio alla 'guidance' quest'anno secondo Deutsche Bank. ** La rivale RTL Group cala di circa l'8% mentre Mediaset Espana e la britannica ITV lasciano sul terreno rispettivamente il 3,5% e il 5%. ** Le perdite pesano sul settore media nel suo complesso , già molto debole quest'anno, con un calo del 2,5% oggi. ** Lundin Petroleum cede il 7% dopo che una sua jv con Statoil nel mare di Barents non ha trovato petrolio ma solo quantità non commerciabili di gas naturale. ** La francese Wendel balza del 3,5% su un "buy" di Societe Generale. ** Gli spunti a supporto dell'azionario europeo sono scarsi, con pochi cambiamenti in vista anche sul fronte della politica monetaria Usa. Alcuni analisti, ad ogni modo, si attendono una correzione, con l'equity europeo che resta comunque più attraente di quello statunitense. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia