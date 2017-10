BORSE EUROPA vicina a minimi da due settimane su rialzo euro

MILANO, 28 agosto (Reuters) - INDICI ORE 11,12 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3425,16 -0,39 3290,52 STOXX EUROPE 600 372,82 -0,33 361,42 STOXX BANCHE 181,2 -0,06 170,27 STOXX OIL&GAS 283,71 -0,18 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,24 -0,49 269,66 STOXX AUTO 539,82 -0,26 542,82 STOXX TLC 285,7 -0,25 292,22 STOXX TECH 411,02 -0,74 367,87 Le borse europee sono oggi in calo mentre l'euro è salito sul dollaro, dopo che il presidente della Bce Mario Draghi non ha espresso preoccupazioni per una moneta forte nel suo discorso a Jackson Hole. Con Londra chiusa per una festività, e una giornata ad attività ridotta, il principale indice per la zona euro segna -0,4%, dopo aver perso in seduta fino allo 0,7%, ai minimi da due settimane. Il più ampio indice STOXX 600 perde lo 0,3%. L'indice tedesco DAX perde lo 0,55% circa, quello francese Cac 40 lo 0,36%. A Jackson Hole Draghi non ha parlato dell'euro, che subito dopo ha toccato i massimi da due anni e mezzo contro il dollaro. "Il meeting di Jackson Hole è stato esplosivo per i trader di euro e dollaro", scrive in una nota l'analista Ipek Ozkardeskaya di London Capital Group. "L'euro forte sta pesando sui mercati azionari europei... le discussioni sul tapering potrebbero ulteriormente demoralizzare i trading azionari in vista della decisione della Bce". A maggio le borse dell'eurozona hanno toccato il punto più elevato in due anni, con i forti dati macro e i risultati aziendali che hanno aumentato i flussi verso la regione, ma il recente rialzo della moneta unica ha pesato negativamente. Il calo odierno pesa su quasi tutti i settori, con i materiali di base che ne risentono maggiormente. Il produttore finlandese di carta Stora Enso perde quasi il 5%. Il comparto riassicurativo è colpito dall'impatto dell'uragano Harvey negli Usa, che ha devastato Houston. Da segnalare in particolare le performance negative di Hannover Re e Munich Re. Tra i pochi titoli positivi da segnalare Altice, dopo l'entusiasmo degli investitori per il buyback azionario da un miliardo di euro. (Danilo Masoni) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia