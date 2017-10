BORSE EUROPA positive, ma faticano i retail su pressioni competitive

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3447,25 0,07 3290,52 STOXX EUROPE 600 375,33 0,22 361,42 STOXX BANCHE 182,06 0,5 170,27 STOXX OIL&GAS 284,53 0,22 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 280,7 0,26 269,66 STOXX AUTO 544,59 0,48 542,82 STOXX TLC 286,89 -0,17 292,22 STOXX TECH 415,56 0,39 367,87 25 agosto (Reuters) - Nuove preoccupazioni legate alla pressione competitiva hanno colpito Ahold e altri titoli retail europei in un mercato complessivamente positivo in attesa degli interventi dei banchieri centrali a Jackson Hole negli Stati Uniti. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,20 italiane sale di circa 0,14% a 375 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX e il britannico FTSE 100 salgono di 0,2% mentre il francese CAC 40 è piatto. ** Ahold perde il 5% dopo che Amazon ha detto che taglierà i prezzi di una serie di prodotti dopo aver completato la sua acquisizione di Whole Foods Market. La catena olandese di supermarket ha una forte presenza sulla east coast degli Stati Uniti. "Circa due terzi dei ricavi di Ahold derivano dagli Usa, per questo la notizia è proprio negativa", ha detto l'analista di AFS Group Jauke de Jong, ritenendo che il gruppo olandese dovrà tagliare anche esso i prezzi per difendere le quote di mercato. ** L'indice del settor retail perde lo 0,8%, peggiore nella regione. ** Le catene di supermarket francesi Casino e Carrefour perdono rispettivamente 1,5% e 1,9%, e sono in ribasso anche quelle britanniche Tesco e Sainsbury. ** Provident Financial guida i rialzi sullo STOXX, con un progresso del 18%. La società britannica di prestiti subprime, che aveva perso circa il 60% della sua capitalizzazione di mercato a inizio settimana dopo un profit warning, ha detto di aver rimpiazzato il suo managing director. ** Fiat Chrysler sale dello 0,3% dopo aver detto che riceve talvolta contatti in merito a possibili operazioni strategiche e valuta tali contatti, ma non commenta le indiscrezioni di mercato. La cinese Great Wall Motor ha detto in settimana di essere interessata a possibili operazioni con Fiat, spingendo ai massimi i titoli del gruppo automobilistico. (Redazione Roma, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 06 85224354, Reuters Messaging: stefano.bernabei.reuters.com@reuters.net)) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia