BORSE EUROPA in rialzo spinte dai ciclici, cade Dixons Carphone

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3454,33 0,46 3290,52 STOXX EUROPE 600 375,52 0,43 361,42 STOXX BANCHE 181,54 0,58 170,27 STOXX OIL&GAS 285,69 0,29 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 280,47 0,66 269,66 STOXX AUTO 541,65 0,37 542,82 STOXX TLC 288,72 0,49 292,22 STOXX TECH 416,58 0,02 367,87 24 agosto (Reuters) - I guadagni nel settore dei ciclici spingono oggi l'azionario europeo, mentre sono in caduta libera le azioni di Dixons Carphone dopo un profit warning in avvio degli scambi. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,20 italiane sale di circa 0,45% a 375,6 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX sale di 0,4%, il britannico FTSE 100 di 0,3% mentre il francese CAC 40 sale di 0,4%. ** Le azioni di Dixons Carphone perdono oltre 25% dopo che il venditore di telefonini ha ridotto le sue attese per i profitti dell'anno, in considerazione delle più difficili condizioni sul mercato della telefonia mobile, con i clienti che tendono a mantenere più a lungo i loro cellulari. ** Dixons Carphone è stato tra i peggiori del settore retail in Europa da inizio anno, anche prima della caduta di oggi. L'indice di settore è in calo dello 0,5%. ** Il terzo maggior fornitore di materiali da costruzione CRH sale del 3,2% dopo aver ceduto la sua attività di distribuzione negli Usa alla statunitense Beacon Roofing Supply. ** La finanziaria specializzata in prestiti subprime Provident Financial continua a recuperare terreno dopo il crollo all'inizio della settimana per un profit warning e sale del 20%. ** Sunrise Communications guadagna il 7,5% dopo aver più che raddoppiato il suo utile netto nel secondo trimestre e con Berenberg che ha alzato a "buy" la raccomandazione sul titolo. ** La società di software danese Simcorp è invece in calo dell'11% per aver mancato le attese per il secondo trimestre.