BORSE EUROPA positive sostenute da minerari, crolla Provident

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3441,33 0,52 3290,52 STOXX EUROPE 600 374,63 0,51 361,42 STOXX BANCHE 182,05 0,51 170,27 STOXX OIL&GAS 284,33 0,61 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 280,05 0,34 269,66 STOXX AUTO 535 0,46 542,82 STOXX TLC 288,9 0,32 292,22 STOXX TECH 414,81 0,55 367,87 22 agosto (Reuters) - Una raffica di risultati di società minerarie e il crollo delle azioni di Provident Financial hanno dato una scossa all'azionario europeo, mentre l'indice benchmark dell'area si appresta a interrompere la striscia negativa di tre giorni in un periodo di attività particolarmente ridotta. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,00 italiane sale di circa 0,5% a 374,41 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX sale di 0,6%, il britannico FTSE 100 guadagna 0,6%, il francese CAC 40 0,4%. ** Il settore europeo delle risorse di base ha avuto una seconda sessione di rialzi ed è il migliore dei sub indice sostenuto dal un rally nei prezzi del minerale di ferro. ** I risultati ben accolti dal mercato di BHP Billiton e Antofagasta hanno contribuito a spingere il settore, con rialzi rispettivamente del 2,7% e 3,5%, sotto i massimi di avvio. Jasper Lawler, anlista senior del London Capital Group, ha detto che è stato positivo che le società minerarie siano riuscite a ridurre parte del loro debito e che a entrare in una fase di redditività più sostenibile. "Siamo in una fase di divergenza tra petrolio e metalli", ha aggiunto. ** La finanziaria britannica di credito subprime Provident Financial è crollata del 63% dopo aver emesso il suo secondo profit warning in due mesi, cancellato il dividendo e detto che il suo AD sta lasciando la società. ** Tra le notizie positive, il costruttore di case britannico Persimmon è tra i migliori del listino in rialzo del 2,6% dopo aver realizzato un incremento del 30% dei suoi profitti semestrali.