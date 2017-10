BORSE EUROPA deboli, pesano tensioni geopolitiche, aiutano Fiat, minerari

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3431,83 -0,41 3290,52 STOXX EUROPE 600 373,62 -0,16 361,42 STOXX BANCHE 181,5 -0,69 170,27 STOXX OIL&GAS 282,03 -0,31 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 280,43 -0,19 269,66 STOXX AUTO 531,45 -0,35 542,82 STOXX TLC 289,13 0,11 292,22 STOXX TECH 413,69 -0,26 367,87 21 agosto (Reuters) - Le borse europee sono deboli per le rinnovate tensioni geopolitiche legate alle esercitazioni militari di Usa e Corea del Sud, mentre il rialzo di Fiat Chrysler e dei titoli minerari aiuta a contenere i ribassi. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,00 italiane tratta a -0,2% a 373,62 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX perde lo 0,4%, il britannico FTSE 100 l0 0,2%, il francese CAC 40 0,4%. ** La fuga dal rischio ha penalizzato le banche in maggiore misura con cali tra 0,8% e 1,5% di Ing, Societe Generale, Bnp Paribas e Credit Agricole, tra i peggiori. ** I prezzi dei metalli più elevati hanno limitato le perdite degli indici, con i titoli minerari in rialzo di 0,7% dopo che lo zinco a Londra ha toccato il suo massimo da un decennio per la forte domanda di acciaio dalla Cina. ** Fiat Chrysler è in progresso di quasi il 3% dopo che il produttore di auto cinese Great Wall ha chiesto un incontro con quello italiano per puntare a una offerta per parti o per l'intero gruppo. Fiat ha già guadagnato oltre il 13% nelle ultime settimane da quando sono iniziate le voci di un possibile compratore cinese. ** Maersk guadagna poco meno del 4% dopo aver trovato l'accordo per la cessione di Maersk Oil al gruppo francese Total per 7,45 miliardi di dollari. ** Il cioccolatiere Lindt & Sprungli sale del 2,65% dopo che UBS ha alzato la raccomandazione a buy. (Redazione Roma, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 06 85224354, Reuters Messaging: stefano.bernabei.reuters.com@reuters.net)) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia