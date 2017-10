BORSE EUROPA improntate a cautela in attesa segnali Fed

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3527,06 0,01 3290,52 STOXX EUROPE 600 381,42 -0,14 361,42 STOXX BANCHE 183,65 0,08 170,27 STOXX OIL&GAS 295,59 0,19 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 277,48 -0,23 269,66 STOXX AUTO 579,19 0,05 542,82 STOXX TLC 285,86 -0,29 292,22 STOXX TECH 434,87 0,2 367,87 19 settembre (Reuters) - Le borse europee stamani sono in lieve calo, con gli investitori che aspettano segnali dalla Federal Reserve sui piani di riduzione del suo portafoglio di titoli pubblici e garantiti da mutui. L'indice paneuropeo STOXX 600 < .STOXX> alle 11,20 italiane tratta a -0,14% a 381,42 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX perde lo 0,18%, il britannico FTSE 100 sale dello 0,21%, il francese CAC 40 dello 0,03%. Nonostante nuovi massimi a Wall Street, l'azionario europeo si muove in scia alla cautela manifestata nella notte dalle borse asiatiche. ** In territorio positivo i bancari, in rialzo dello 0,08%. HSBC è il titolo migliore del settore, a +1%. ** Il rivenditore di alimentari online Ocado perde il 4,2% dopo i risultati del terzo trimestre: secondo la società i costi a breve potrebbero salire per via dell'investimento in un nuovo centro di distribuzione. ** La belga Solvay, che ha accettato di vendere l'unità poliammidi a BASF, lascia sul terreno l'1,4%. ** Heineken ritraccia del 3,5% dopo che Fomento Economico Mexicano (Femsa) ha venduto una quota del 5,24% del secondo produttore di birra del mondo per circa 2,5 miliardi di euro. ** Morgan Stanley ha tagliato a 'underweight' il rating di Hugo Boss , che perde il 2,8%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia