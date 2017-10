BORSE EUROPA in calo, attacco Barcellona pesa su titoli settore viaggi

INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3430,16 -0,92 3290,52 STOXX EUROPE 600 373,52 -0,89 361,42 STOXX BANCHE 181,59 -0,82 170,27 STOXX OIL&GAS 282,5 -0,51 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 279,57 -0,76 269,66 STOXX AUTO 532,06 -0,89 542,82 STOXX TLC 288,84 -0,6 292,22 STOXX TECH 414,37 -1,06 367,87 18 agosto (Reuters) - Le borse europee stamani sono in calo, con i titoli del settore turistico colpiti dall'attentato di ieri a Barcellona, e gli investitori sempre più preoccupati che l'amministrazione Trump perda pezzi. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,10 italiane tratta a -0,89% a 373,52 punti. L'indice delle blue-chip perde lo 0,92%, in scia al calo registrato in Asia e negli Usa. Tutti i settori europei sono in rosso. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX perde lo 0,61%, il britannico FTSE 100 l'1,04%, il francese CAC 40 l'1,19%. ** In calo dell'1,34% i titoli del settore viaggi, con le compagnie aeree che registrano le performance peggiori. ** Easyjet, Ryanair, IAG (proprietaria di British Airways) e Lufthansa perdono tra lo 0,4% e il 2,2%. ** La società aeroportuale spagnola AENA lascia sul terreno l'1,6% dopo l'attentato di ieri, in cui un presunto estremista islamico ha condotto un furgone contro la folla sulla Rambla di Barcellona provocando la morte di 13 persone. ** L'indice benchmark spagnolo perde l'1,14%, con Melia Hotels , tra i pesi massimi dell'indice, a -2,2%. ** Male anche i bancari, a -0,82%; Deutsche Bank e BNP Paribas perdono rispettivamente lo 0,5% e l'1,3%. ** Riflettori ancora puntati sui risultati: la società di stoccaggio danese Vopak perde il 7,6% dopo l'annuncio che gli utili saranno del 5-10% più bassi quest'anno rispetto al precedente; la società irlandese di costruzioni Kingspan Group guadagna invece l'1,8%, dopo avere riportato buoni risultati e aver detto che il voto sulla Brexit non ha avuto un impatto concreto sul suo business in Gran Bretagna. ** Recuperano terreno alcuni titoli che ieri avevano registrato perdite dopo i risultati: Vestas Wind e Wienerberger salgono rispettivamente dell'1,8% e del 2,6%. ** Perde invece terreno Straumann (-4%), che ieri aveva registrato la migliore performance dopo risultati sopra le attese. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia