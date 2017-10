BORSE EUROPA in calo dopo tre sedute positive, pesano bancari ed energetici

INDICI ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3473,65 -0,31 3290,52 STOXX EUROPE 600 378,37 -0,19 361,42 STOXX BANCHE 184,81 -0,74 170,27 STOXX OIL&GAS 285,19 -0,71 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 282,64 -0,48 269,66 STOXX AUTO 539,11 -0,03 542,82 STOXX TLC 291,46 -0,41 292,22 STOXX TECH 420,16 -0,23 367,87 17 agosto (Reuters) - Le borse europee stamani sono in lieve calo dopo tre giorni di guadagni; pesano i bancari, dopo minute della Fed ispirate alla cautela, e gli energetici. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,25 italiane tratta a -0,19% a 378,37 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX perde lo 0,25%, il britannico FTSE 100 lo 0,2%, il francese CAC 40 lo 0,21%. Dalle minute dell'ultima riunione della Federal Reserve emerge una crescente cautela sulla recente debolezza dell'inflazione, con appelli a una pausa nei rialzi dei tassi di interesse finché non sarà chiaro che il trend è transitorio. ** I titoli delle banche europee, che beneficiano di tassi di interesse più alti, sono tra quelli che vanno peggio, in calo dello 0,74%. ** Standard Chartered, Deutsche Bank e Credit Suisse perdono tra 1,8% e 1,2%. ** Gli energetici sono in calo dello 0,71%, anche se va bene il settore materie prime che sale dello 0,17% sull'aumento dei prezzi dei metalli. ** Occhi ancora sui risultati societari. Il produttore svizzero di sistemi per wc Geberit lascia sul terreno il 5,6% dopo risultati nel secondo trimestre sotto le attese. Tonfo anche per Hikma (-12,3%) e Vestas Wind (-7,15%). ** Bene invece dopo i risultati il produttore danese di apparecchi acustici GN Store Nord, a +5,6%, e la società del settore difesa quotata a Londra Qinetiq Group che sale del 4,8% dopo l'upgrade di Barclays a 'overweight'. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia