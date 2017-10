BORSE EUROPA in rialzo su minerari, dati Pil eurozona

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3489,2 0,79 3290,52 STOXX EUROPE 600 378,94 0,65 361,42 STOXX BANCHE 186,24 0,57 170,27 STOXX OIL&GAS 287,05 0,62 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,7 0,53 269,66 STOXX AUTO 539,88 1,02 542,82 STOXX TLC 292,86 -0,03 292,22 STOXX TECH 421,12 0,75 367,87 16 agosto (Reuters) - Le borse europee stamani sono in territorio positivo, aiutate dai minerari e dai titoli del settore oil, e anche i dati sulla crescita nell'eurozona favoriscono il sentiment. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,20 italiane tratta a +0,65% a 378,94 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX guadagna lo 0,78%, il britannico FTSE 100 lo 0,57%, il francese CAC 40 lo 0,93%. Buone notizie dalla stima flash relativa alla crescita dell'eurozona, diffusa da Eurostat alle 11: nel secondo trimestre il Pil ha registrato +0,6% congiunturale, in linea con le attese, e +2,2% su anno contro attese di +2,1%. ** I titoli del settore materie prime registrano un balzo dell'1,62%, dopo che lo zinco a Londra ha toccato i massimi da dieci anni grazie alla spesa cinese in costruzioni. ** Anglo American, Rio Tinto, Glencore e BHP Billiton salgono tra il 2,22% e l'1,6%. ** Rialzo anche per i titoli del settore oil, a +0,62%, sul marginale aumento dei prezzi del greggio. ** Prosegue il rally di Lufthansa e Easyjet, che salgono rispettivamente dello 0,9% e dell'1,44%, dopo che è emerso che sarebbero possibili acquirenti degli asset di Air Berlin (-18,24%). ** La compagnia svedese del settore healthcare Elekta guadagna il 2,43% dopo l'upgrade a 'overweight' da parte di JP Morgan. ** Sale del 7,4% la società britannica di costruzioni Balfour Beatty , dopo i risultati del primo semestre spinti da un rimbalzo nel settore in Gran Bretagna. ** L'assicuratore del comparto auto Admiral perde il 5,92%, dopo un aumento degli utili dell'1% nel primo semestre. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia