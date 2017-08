BORSE EUROPA cercano floor dopo vendite ma pesa calo petroliferi

INDICE ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.455,59 -0,19 3.290,52 STOXX EUROPE 600 379,09 -0,35 361,42 STOXX BANCHE 187,28 -0,46 170,27 STOXX OIL&GAS 284,12 -1,12 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 281,34 -0,28 269,66 STOXX AUTO 542,09 -0,58 542,82 STOXX TLC 287,98 -0,05 292,22 STOXX TECH 410,95 -0,46 367,87 MILANO, 7 luglio (Reuters) - L'azionario europeo scivola oggi a metà seduta ma si avvia a concludere la settimana in sostanziale pareggio, con i mercati in cerca di un "floor" dopo le vendite innescate dalle attese di una stretta monetaria. ** Lo STOXX 600 alle 11,45 italiane segna -0,35% ma resta sopra il minimo delle ultime 11 settimane toccato ieri quando le minute della Banca centrale europea hanno discusso della possibilità di cambiare la forward guidance sul Qe anche se nessuna decisione è stata presa. ** Il comparto in maggiore sofferenza oggi è quello oil and gas, con un ribasso superiore all'1%. ** Total e Royal Dutch Shell cedono oltre l'1% sulla nuova discesa dei prezzi. ** Carrefour è la peggiore del listino con un calo vicino al 4% a seguito di timori sui margini di profitto che hanno offuscato una crescita più forte del previsto delle vendite. ** Le utilities, settore che risente molto delle attese sui tassi, salgono dello 0,8% mentre il mercato è sostenuto anche dalle speculazioni su un possibile takeover di Centrica. ** Nello stesso settore Innogy, E.ON e RWE sono positive, aiutate da buoni commenti da parte dei broker. ** I bancari sono deboli, appesantiti anche da un downgrade multiplo da parte di Exane BNP Paribas su numerosi titoli media che ha spinto in basso l'indice di settore (-1,1%) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia