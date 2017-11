BORSE EUROPA sostenute da minerari, male utility e farmaceutici

INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3478,32 -0,03 3290,52 STOXX EUROPE 600 382,28 -0,01 361,42 STOXX BANCHE 187,02 0,05 170,27 STOXX OIL&GAS 289,55 -0,94 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 281,97 0,43 269,66 STOXX AUTO 542,55 -0,38 542,82 STOXX TLC 289,3 -0,3 292,22 STOXX TECH 414,33 0,4 367,87 LONDRA, 5 luglio (Reuters) - Le borse europee sono deboli stamani, zavorrate da farmaceutici e utility, in parte bilanciati dai guadagni dei titoli legati alle materie prime. ** Alle 11,40 italiane il paneuropeo STOXX 600 è poco sopra la parità in una seduta fiacca, mentre anche l'indice delle blue chip è poco sotto la parità. ** L'indice dei minerari guadagna circa un punto, ai massimi da due mesi, dopo che Credit Suisse ha migliorato il giudizio sul settore portandolo a "overweight", ritenendolo più profittevole con l'aumento dei prezzi petroliferi, tassi di interesse e inflazione. ** Anche Glencore, in rialzo di oltre il 2,6%, sostiene il comparto commodity dell'FTSE 100 con BHP Billiton trainata dal rally dei futures cinesi sui tondini d'acciaio per costruzioni. ** In spolvero l'azienda britannica di costruzioni Persimmon che sale di circa il 2,8% dopo un aumento delle vendite del 7% nel primo semestre, con il mercato che non risente delle elezioni politiche britanniche dell'8 giugno scorso nonostante le preoccupazioni per un impatto sul settore derivante dai negoziati per la Brexit. ** Adidas è il migliore tra i titoli individuali a +4% dopo che HSBC ha alzato il rating sulla società sportiva a "buy" grazie a un robusto outlook sulle vendite, visibile espansione dei margini, solida crediblità del management. ** Gli indici delle utility e della salute, sensibili a un aumento dei tassi di interesse, sono in flessione, con i farmaceutici trascinati al ribasso da GlaxoSmithKline che segna -1,3% dopo il downgrade di Citigroup a "neutral" da "buy" a causa di un rallentamento del mercato per i farmaci anti Aids qualora l'Affordable Care Act fosse abrogato. ** Un rialzo dei tassi è tornato a essere nel focus dei mercati dopo che le banche centrali hanno suggerito una possibile stretta nella politica monetaria, con l'aumento dei rendimenti dei bond a rendere meno attraenti le azioni che pagano elevati dividendi. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia