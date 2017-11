BORSE ASIA/PACIFICO in lieve rialzo, Pyongyang frena mercato

INDICI ORE 8,20 VAR % CHIUS. 2016 ASIA-PAC. 503,52 0,30 426,67 TOKYO 20.081,63 0,25 19.114,37 HONG KONG 25.502,82 0,45 22.000,56 SINGAPORE 3.239,59 0,89 2.880,76 TAIWAN 10.404,79 0,55 9.253,50 SEUL 2.389,09 0,36 2.026,46 SHANGHAI COMP 3.200,87 0,57 3.103,64 SYDNEY 5.763,30 -0,35 5.665,79 MUMBAI 31.233,83 0,08 26.626,46 5 luglio (Reuters) - L'azionario dell'area Asia-Pacifico scambia poco sopra la parità in una seduta in cui continuano a pesare i timori legati alla Corea del Nord. La chiusura di Wall street e la scarsità di dati macro in uscita mantengono gli scambi sottotono. Qualche spunto potrebbe comunque venire dalle minute della Federal Reserve, che saranno pubblicate in giornata. L'indice MSCI guadagna lo 0,3% mentre TOKYO ha chiuso a +0,25%. SEUL staziona poco sopra la parità con Amorepacific che cede il 2,9% su attese deludenti per il secondo trimestre. Hyundai perde quasi il 2%. SHANGAI sale di oltre mezzo punto percentuale guidata dalle grandi compagnie di assicurazione. Un rapporto delle autorità cinesi datato ieri spinge i fondi pensione commerciali a investire allo scopo di fornire stabilità al mercato. New China Life Insurance ha toccato il massimo da 18 mesi guadagnando quasi il 7%. HONG KONG sale dello 0,45%. SINGAPORE guadagna lo 0,7% con Oversea-Chinese Banking Corporation che sale di quasi l'1%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia