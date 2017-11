BORSE EUROPA in rialzo, ma verso più forte calo mensile in 1 anno

MILANO, 30 giugno (Reuters) - INDICI ORE 11,42 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3482,48 0,32 3290,52 STOXX EUROPE 600 382,11 0,38 361,42 STOXX BANCHE 183,76 -0,16 170,27 STOXX OIL&GAS 288,35 -0,24 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 277,58 0,47 269,66 STOXX AUTO 542,68 0,41 542,82 STOXX TLC 291,66 0,18 292,22 STOXX TECH 416,98 1,28 367,87 Domina l'agitazione oggi sui mercati azionari europei, che si avviano a chiudere il mese peggiore da un anno a questa parte mentre pesano i timori della restrizione delle politiche monetarie. Alle 11.45 circa ora italiana l'indice di borsa pan-europeo STOXX 600 cresce dello 0,38%, mentre quello delle blue chip dell'Eurozona segna +0,32%. Londra è piatta, Francoforte guadagna lo 0,2%, Parigi cresce dello 0,44%, Madrid dello 0,31%. Per giugno, lo STOXX è in calo di oltre il 2%, dopo quattro mesi consecutivi di guadagni grazie all'alleggerimento dei timori politici nella zona euro e al miglioramento delle prospettive economiche. Ma i commenti e le interviste di esponenti delle banche centrali negli ultimi giorni che hanno fatto aumentare i rendimenti dei titoli di Stato e il valore dell'euro hanno provocato il sell-off in borsa, con i titoli che beneficiano di tassi più bassi e più orientati all'export particolarmente sotto pressione. Dopo il rialzo delle prime ore di contrattazione, ora il comparto bancario è in calo, mentre il tech rimbalza e guadagna oltre '1,2%. ** La farmaceutica tedesca Bayer perde oltre il 4% dopo aver annunciato un aggiustamento delle previsioni annuali, citando i livelli eccessivamente alti delle giacenze di magazzino in Brasile e le vendite di farmaci di largo consumo più deboli del previsto. La performance negativa di Bayer pesa su tutto il comparto farmaceutico, in calo di quasi lo 0,8%. Cala di oltre il 3,4% la catena di pub britannici Greene King, dopo il downgrade a "neutral" di JP Morgan, mentre la società di servizi petroliferi Subsea 7 guadagna oltre il 2% dopo un'acquisizione. (Danilo Masoni) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia