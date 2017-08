30 giugno (Reuters) -

* L'indice pan-europeo di borsa Stoxx 600 ha aperto oggi in rialzo dello 0,11%;

* L'indice delle blue chip dell'Eurozona guadagna lo 0,15%

* Francoforte è piatta, Londra apre in calo dello 0,15%, Parigi è in rialzo dello 0,11%, Madrid dello 0,14%. Per altre informazioni