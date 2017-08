BORSE EUROPA in rialzo grazie a risultati, focus su Fed

INDICI ORE 14,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3490,46 1,08 3290,52 STOXX EUROPE 600 381,74 0,66 361,42 STOXX BANCHE 189,04 1,78 170,27 STOXX OIL&GAS 288 0,86 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 284,07 1,28 269,66 STOXX AUTO 539,34 0,01 542,82 STOXX TLC 296,51 0,42 292,22 STOXX TECH 419,28 0,27 367,87 LONDRA, 25 luglio (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo, grazie ai titoli dei settori commodity e bancario e una serie di revisioni solide. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,20 italiane sale dello 0,66% a 381,74 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX guadagna lo 0,64%, il britannico FTSE 100 lo 0,78%, il francese CAC 40 l'1,16%. La stagione delle trimestrali continua a essere al centro dell'attenzione degli investitori, ma il focus sarà anche sulla due giorni di politica monetaria della Fed al via oggi. Le attese sono che la banca centrale Usa aspetti il quarto trimestre prima di alzare i tassi, mentre i dati economici Usa sono stati più deboli del previsto. ** Il gruppo media britannico Informa e la società olandese specializzata nella ricerca e formazione di personale Randstad salgono rispettivamente del 3,77% e del 6,3% dopo update sul primo semestre. ** Il settore tech europeo sale dello 0,22%. ** Akzo Nobel giù dell'1,5% dopo aver mancato le attese. ** Gli aggiornamenti dei conti hanno pesato negativamente sul produttore di carta UPM, su Cembra Money Bank e Domino's Pizza, che perdono tra l'8,6% e l'1,8%. ** TechnipFMC lascia sul terreno il 7,7%: la società di servizi petroliferi ha detto di avere sovrastimato gli utili del primo trimestre. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia