BORSE EUROPA trascinate al ribasso da titoli tech

LONDRA, 28 giugno (Reuters) - INDICI ORE 11,41 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3516,48 -0,62 3290,52 STOXX EUROPE 600 384,05 -0,5 361,42 STOXX BANCHE 180,49 -0,09 170,27 STOXX OIL&GAS 290,92 -0,47 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,79 -0,22 269,66 STOXX AUTO 546,33 -0,18 542,82 STOXX TLC 292,87 -0,6 292,22 STOXX TECH 421,22 -1,18 367,87 28 giugno (Reuters) Il calo dei titoli tech dopo il cyber-attacco globale di ieri e la contrazione dei prezzi petroliferi ha trascinato oggi le borse europee in territorio negativo, anche se in mattinata gli indici sono in recupero. In corso di seduta l'indice pan-europeo STOXX 600 ha toccato i minimi dal 24 aprile scorso, così come quello generale dell'Eurozona e delle blue chip dei paesi della moneta comune. Alle 11,40 l'indice perde circa lo 0,5%. Il comparto tech è arrivato a perdere l'1,6%, il minimo da due settimane e ora perde quasi l'1,2%. Il calo fa seguito all'attacco hacker che ieri ha colpito diversi paesi, in particolare banche e grandi aziende, tra cui WPP, Moeller Maersk e Metro (i cui titoli oggi non hanno risentito particolarmente). ** Il fornitore di anti-virus SOPHOS perde il 4,5%, l'azienda di sicurezza NCC Group l'1,6%. Entrambi i titoli avevano guadagnato abbondantemente all'epoca del precedente cyber-attacco, denominato "WannaCry". Su Sophos pesa anche un downgrade a "hold". ** A Helsinki, la società di sicurezza digitale F-SECURE , altro titolo che aveva corso in precedenza, registra una perdita contenuta. Secondo gli investitori, comunque, il comparto tech è in calo sulla scia della negativa performance del Nasdaq ieri sera. ** In ribasso anche i produttori di semiconduttori AMS , DIALOG SEMICONDUCTOR, ASM International e STMicro. ** Calano utility e immobiliari, sensibili ai cambi di tassi d'interesse, dopo le dichiarazioni del presidente della Bce Mario Draghi e di vari esponenti della Federal Reserve, tra cui la presidente Janet Yellen. Le tedesche RWE and E.ON sono tra i titoli peggiori del Dax. ** Il ribasso dei prezzi petroliferi pesa sull'indice di settore, con TULLOW OIL che perde quasi l'1% dopo i risultati semestrali. ** Sale invece del 3,5% il titolo di BUNZL dopo aver annunciato che una recente acquisizione farà aumentare i ricavi semestrali del 7%. ** Il gruppo industriale francese LEGRAND sale del 2,7% dopo aver annunciato l'acquisto dell'azienda Usa di infrastrutture Milestone per un miliardo di euro. ** Cala dell'1,2% il titolo dell'olandese PHILIPS, che acquisterà per 1,9 miliardi di euro circa l'americana Spectranetics (che produce apparecchiature medicali per cure cardiache). ** ABN AMRO perde il 2,2% dopo che il governo ha venduto circa il 7% del capitale (e detiene ora il 63%). (Helen Reid) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia