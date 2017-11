BORSE EUROPA ampliano discesa a metà seduta

INDICE ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.528,85 -0,89 3.290,52 STOXX EUROPE 600 386,16 -0,78 361,42 STOXX BANCHE 177,36 -1,34 170,27 STOXX OIL&GAS 291,66 -0,59 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 277,63 -1,47 269,66 STOXX AUTO 548,59 -1,03 542,82 STOXX TLC 297,87 -0,51 292,22 STOXX TECH 427,28 -0,74 367,87 LONDRA, 21 giugno (Reuters) - La debolezza tra i finanziari e i titoli retail spinge le borse europee ad ampliare a metà seduta il calo già registrato in avvio oggi, con Provident Financial che crolla del 20% a seguito di un profit warning. ** Alle 11,45 italiane lo STOXX 600 perde lo 0,78%, mentre le blue chip lo 0,89. ** Il pesante ribasso di Provident pesa sui bancari che sono fra i titoli più penalizzati sia a Parigi che a Francoforte. ** Credit Agricole, Societe Generale, BNP Paribas e Natixis cedono tra l'1,9 e il 2,4%, rendendo l'indice delle blue chip francesi il peggiore d'Europa oggi. ** Deutsche Bank e Commerzbank lasciano sul terreno l'1,7% circa. ** Il rinnovato calo dei prezzi del greggio spinge l'indice del comparto oil and gas index sui minimi da sette mesi. ** I titoli retail sono fiaccati anche dal calo della belga Colruyt che perde quasi il 5% dopo aver mancato gli obiettivi di crescita annui. ** Anche Scout24 è debole dopo che Deutsche Telekom ha venduto la quota del 9,3% della società web. ** Whitbread, proprietaria di Costa Coffee, è invece la migliore oggi con un rialzo di oltre il 5% dopo aver riportato un sensibile aumento delle vendite nel primo trimestre. La sua salita aiuta l'intero comparto travel and leisure che avanza dello 0,2%, unico settore non in rosso oggi. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia