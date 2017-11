BORSE EUROPA in rialzo grazie a recupero tech, brilla Hexagon

LONDRA, 14 giugno (Reuters) - INDICE ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.582,86 0,70 3.290,52 STOXX EUROPE 600 391,09 0,6 361,42 STOXX BANCHE 182,22 0,18 170,27 STOXX OIL&GAS 302,79 0,17 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 280,86 0,87 269,66 STOXX AUTO 559,74 -0,12 542,82 STOXX TLC 305,57 0,35 292,22 STOXX TECH 431,91 1,22 367,87 I mercati europei sono oggi in rialzo, grazie al recupero del comparto tech, mentre i colloqui su possibili acquisizioni fanno brillare il titolo della svedese Hexagon. L'indice pan-europeo di borsa STOXX 600 e quello della zona Euro crescono rispettivamente dello 0,6% e dello 0,7%, in linea con l'andamento delle blue-chips , mentre c'è attesa per la decisione della Federal Reserve al termine di una riunione di due giorni, che produrrà probabilmente un nuovo aumento dei tassi d'interesse. Il rialzo si è accentuato dopo che la produzione industriale dell'Eurozona ha indicato che l'economia continua a crescere, mentre l'occupazione segna un dato record. L'indice di borsa britannico Ftse 100 cresce dello 0,4%. Francoforte dello 0,75%, Parigi dello 0,9%. ** Hexagon, società specializzata in tecnologie informatiche, guadagna oltre l'11% dopo che il Wall Street Journal ha scritto di colloqui per la possibile vendita a non meglio precisati acquirenti. In un comunicato, Hexagon ha detto che se le valutazioni dovessero portare a risultati concreti il mercato verrebbe immediatamente informato. ** Il comparto della tecnologia è quello che oggi gaudagna di più, con un rialzo dell'1,1%, dopo che nei giorni scorsi c'era stato un arretramento provocato dalla performance negativa di Apple e, a ruota, dei suoi fornitori. ** I produttori di chip Infineon, Dialog Semiconductor e ASML guadagnano tra lo 0,7% e l'1,5%. Continua il trend positivo dei titoli difensivi legati ai settori ciclici, in particolare con il buon risultato delle utility, mentre le banche registrano gaudagni limitati e il settore auto è in rosso. ** Il costruttore edile britannico Bellway guadagna oltre il 4% sui dati che indicano una robusta richiesta di case non intaccata dalle elezioni a Londra. ** Il cambio della guardia nella utility francese EDF fa guadagnare al titolo quasi il 5%. EDF ha promosso un italiano a capo della controllata nel Regno Unito, che presiede alla costruziondi di nuovi reattori nucleari a Hinkley Point C. L'austriaca Raiffeisen Bank perde quasi il 4% dopo che Barclays ha tagliato il giudizio a "underweight", spiegando che è relativamente costosa e meno attrezzata per affrontare i tassi crescenti rispetto alla concorrente Erste bank. (Helen Reid) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia