BORSE EUROPA rimbalzano da minimi 7 settimane con tech

INDICE ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.558,25 0,40 3.290,52 STOXX EUROPE 600 388,54 0,5 361,42 STOXX BANCHE 182,74 0,79 170,27 STOXX OIL&GAS 302,70 0,40 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,83 0,51 269,66 STOXX AUTO 561,17 0,40 542,82 STOXX TLC 304,13 -0,08 292,22 STOXX TECH 426,84 1,18 367,87 LONDRA, 13 giugno (Reuters) - L'azionario europeo rimbalza dai minimi delle ultime sette settimane grazie alla ripresa dei titoli tecnologici e al supporto dei finanziari. ** Da segnalare sul listino britannico il balzo di Capita . ** Alle 10,35 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,5%, recuperando in parte le perdite delle ultime sedute. Il comparto tech, colpito da un pesante sell-off nei giorni scorsi, segna +1,2% circa. ** Bene anche i farmaceutici, le banche e l'energia con Petrofac in buon rialzo. ** Capita registra un +12% dopo che il gruppo ha reiterato il suo outlook, affermando di poter migliorare la profittabilità e assicurarsi nuovi contratti nella seconda parte dell'anno. ** Merlin Entertainments perde il 3% colpito dal calo della domanda a seguito degli attacchi di Londra e di Manchester. ** London Stock Exchange Group sale invece del 3,3% dopo che Credit Suisse e RBC hanno alzato il target price sul titolo. Ne beneficia il listino londinese che alle 10,35 sale dello 0,3%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia