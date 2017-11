BORSE EUROPA in rialzo, cautela su voto UK, riunione Bce

MILANO, 8 giugno (Reuters) - INDICE ORE 12,41 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.570,24 0,60 3.290,52 STOXX EUROPE 600 390,18 0,26 361,42 STOXX BANCHE 182,87 1,14 170,27 STOXX OIL&GAS 301,25 0,55 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,98 0,69 269,66 STOXX AUTO 555,80 -0,12 542,82 STOXX TLC 306,98 -0,82 292,22 STOXX TECH 438,08 0,61 367,87 I mercati azionari europei sono sostenuti oggi dal comparto bancario e da un rialzo dei prezzi petroliferi, ma regna comunque la cautela, mentre nel Regno Unito sono aperte le urne e c'è attesa per la riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. L'indice pan-europeo STOXX 600 sale dello 0,26%, grazie ai titoli finanziari, anche se pesa il comparto telecom. L'indice britannico Ftse è piatto, quello tedesco Dax sale dello 0,45%, quello francese Cac 40 dello 0,37%. Lo Stoxx 600 registra alti e bassi da quando a maggio ha toccato i massimi da 21 mesi, mentre gli investitori cercano nuovi motivi di interesse dopo il rally alimentato dai forti profitti aziendali e dai flussi record. Oggi, tra gli eventi attesi, c'è anche la testimonianza dell'ex direttore dell'Fbi James Comey, licenziato a maggio dal presidente Usa Donald Trump, sulle possibili interferenze della Russia nelle elezioni americane. "I mercati vogliono maggiore certezza, che servirà a fare il prossimo passo in avanti. Oggi e domani certamente arriveranno gli elementi per dare ai trader una previsione più chiara su Regno Unito, Usa ed Eurozona". L'attesa è che la Bce lasci i tassi inalterati, dato che l'inflazione resta sotto gli obiettivi nonostante la più forte crescita economica nell'area della moneta unica. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, i sondaggi ieri indicavano un aumento dei seggi per la maggioranza conservatrice in Parlamento, rafforzando la sterlina. ** Il comparto bancario è in rialzo anche oggi, dopo l'annuncio di ieri del salvataggio della spagnola Banco Popular da parte del rivale Santander. Il titolo di Santander oggi sale nettamente. ** Il comparto delle utility è in crescita con le tedesche RWE e E.ON, per cui continua l'effetto positivo della decisione della Corte Costituzionale tedesca contro la tassazione sul combustibile nucleare. ** La società di assicurazione sul credito Euler Hermes sale dell'1,5% dopo la notizia che Allianz ne sta valutando l'acquisizione. Allianz avanza di oltre l'1%. ** Cala invece di oltre il 4% Vodafone, che stacca la cedola. La flessione trascina al ribasso il comparto telecom , che perde lo 0,8%. (Danilo Masoni e Stephen Jewkes) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia