BORSE EUROPA deboli con farmaceutici, pesa anche calo greggio

INDICE ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.568,82 -0,30 3.290,52 STOXX EUROPE 600 390,75 -0,33 361,42 STOXX BANCHE 180,02 -0,29 170,27 STOXX OIL&GAS 301,92 0,22 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,61 -0,49 269,66 STOXX AUTO 559,48 -0,64 542,82 STOXX TLC 310,85 0,01 292,22 STOXX TECH 434,92 -0,30 367,87 LONDRA, 6 giugno (Reuters) - Le borse europee estendono il loro calo a metà seduta appesantite dal ribasso dei prezzi del petrolio per le tensioni diplomatiche con il Qatar. ** Alle 11,40 italiane lo STOXX 600 segna -0,33%, in discesa per la seconda seduta consecutiva. ** Ad aggravare il mood degli investitori, le nette perdite registrate oggi dai farmaceutici. Roche cede il 4,5% dopo problemi legati alla sperimentazione di un farmaco contro il cancro al seno. ** Convatec lascia sul terreno quasi il 5% dopo che Nordic Capital e Avista hanno venduto suoi titoli per 250 milioni di sterline. ** Le tensioni in Medioriente tra Paesi arabi e Qatar hanno portato giù i prezzi del greggio in un mercato nervoso che è andato a pesare sui titoli minerari europei. ** Norsk Hydro perde l'1,8% dopo che tali tensioni hanno bloccato le sportazioni di un suo impianto per l'alluminio in Qatar. ** Il comparto materie prime cede lo 0,6% nel suo complesso. ** La spagnola Banco Popular, in piena crisi con il rischio di un default, tocca un altro minimo record tra scambi altalenanti dopo che Barclays ha tagliato il target price sul titolo.