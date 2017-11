BORSE EUROPA deboli con banche, giù anche energia

INDICE ORE 12,35 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.579,77 -0,34 3.290,52 STOXX EUROPE 600 391,95 -0,15 361,42 STOXX BANCHE 180,00 -0,22 170,27 STOXX OIL&GAS 301,66 -0,41 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,98 -0,16 269,66 STOXX AUTO 562,83 -0,29 542,82 STOXX TLC 309,88 -0,27 292,22 STOXX TECH 436,21 -0,30 367,87 MILANO, 5 giugno (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta, appesantito dalle banche, con il tonfo della spagnola Banco Popular, e dai titoli dell'energia che pure questa mattina erano partiti bene. ** Alle 12,35 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,15%, mentre Londra, che ha toccato nuovi massimi venerdì, cede lo 0,3%. Francoforte oggi è chiusa. ** L'attentato avvenuto nella capitale inglese a pochi giorni dalle elezioni non ha avuto grosso impatto sul mercato, mentre le tensioni geopolitiche in Medioriente hanno fatto salire i titoli legati al greggio e all'energia. ** I prezzi del petrolio sono saliti dell'1%, per poi ripiegare, sulla notizia che l'Arabia saudita e altri stati arabi hanno rotto i rapporti con il Qatar, accusandolo di sostenere il terrorismo. ** BP e Royal Dutch Shell sono in leggero rialzo mentre Eni cede lo 0,3% e Total lo 0,2. ** Miste le società in cui il Qatar detiene quote. Glencore segna -1,5% mentre Shell sale. Iberdrola, Barclays bank e Vinci sono appena in territorio negativo. ** La festività in Germania oggi ed in altri Paesi europei riduce l'ammontare degli scambi. ** Le banche sono il comparto in maggiore sofferenza, con Banco Popular che crolla fino al 18% su nuovi minimi record tra i timori di un default se non troverà un compratore.. Gli investitori non si sono curati delle rassicurazioni sullo stato di salute dell'istituto giunte venerdì dal suo presidente, Emilio Saracho. ** Banco Santander perde circa l'1%. ** Alcuni titoli legati al turismo sono sotto pressione dopo il nuovo attacco a Londra, sabato. Easyjet perde quasi il 2%, Merlin, che detiene attrazioni turistiche come il museo delle cere Madame Tussaud a Londra, è in calo dell'l'1,6%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia