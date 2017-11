BORSE EUROPA in lieve calo, mossa Fed spinge banche

INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3525,43 -0,29 3290,52 STOXX EUROPE 600 384,71 -0,29 361,42 STOXX BANCHE 185,66 1,41 170,27 STOXX OIL&GAS 291,08 -0,47 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,28 0,4 269,66 STOXX AUTO 543,31 -1,04 542,82 STOXX TLC 293,95 -0,02 292,22 STOXX TECH 420,85 -0,63 367,87 MILANO, 29 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in lieve calo oggi, con i bancari che estendono una serie favorevole e in parte controbilanciano le perdite nei settori utility e costruzioni, alla notizia che la Fed ha dato il via libera ai piani di grandi banche per dividendi e buyback. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,50 italiane scende dello 0,29% a 384,71 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX cede lo 0,18%, il britannico FTSE 100 sale dello 0,34%, il francese CAC 40 perde lo 0,63%. ** Le banche salgono per la quarta seduta consecutiva, a +1,41%. ** Tra le banche a cui la Fed ha dato il via libera anche le unità Usa di Deutsche Bank, HSCB e Santander, che salgono tra 0,9% e 4%. A spingere Deutsche Bank anche la notizia che un giudice federale statunitense non ha accolto l'accusa che la società abbia nascosto falle nei suoi controlli anti-riciclaggio nell'ambito di operazioni di trasferimento di denaro dalla Russia per 10 miliardi di dollari. ** H&M guadagna l'1,17% dopo risultati positivi. ** La società britannica di packaging DS Smith sale del 5,6% dopo l'annuncio di un'acquisizione. ** Il settore utility perde l'1,48%, sulla possibilità di un aumento dei tassi di interesse da parte della Bce entro luglio 2018. ** Tra le utility, la spagnola Iberdrola, Enel e la tedesca RWE lasciano sul terreno tra 1% e 2,2%. ** Resta negativo l'indice del settore tech, a -0,65%. ** Nel settore costruzioni il produttore di cemento LafargeHolcim cede l'1,33% dopo il downgrade da parte di Deutsche Bank a 'hold', mentre le società francesi Vinci e Eiffage perdono rispettivamente 2,46% e 2,7%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia