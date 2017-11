BORSE EUROPA in calo per quarta seduta consecutiva, banche sotto pressione

INDICE ORE 12,05 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.566,93 -0,34 3.290,52 STOXX EUROPE 600 390,47 -0,2 361,42 STOXX BANCHE 183,20 -0,27 170,27 STOXX OIL&GAS 310,08 -0,02 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,85 -0,08 269,66 STOXX AUTO 557,61 -0,01 557,55 STOXX TLC 312,12 -0,68 292,22 STOXX TECH 430,95 -0,11 367,87 MILANO, 30 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta, con le banche a guidare il ribasso a seguito di timori legati alla politica e dopo un downgrade da parte di un importante broker globale. ** Alle 12,05 italiane lo STOXX 600 cede lo 0,2% nella quarta seduta consecutiva di calo. ** Il comparto bancario segna quasi -0,3% ai minimi da due settimane dopo che Deutsche Bank ha declassato il settore ad "underweight". Tra i titoli in evidenza, UniCredit cede quasi l'1%, Deutsche Bank l'1,6% e Caixabank l'1,4%. ** Nonostante la debolezza vista nelle ultime sessioni, lo STOXX europeo dovrebbe terminare maggio con un bilancio positivo, vicino ai massimi da due anni nel suo quarto mese consecutivo a segno più. ** Tra l'altro, gli investitori hanno iniziato a rivedere i loro portafogli, cercando nuovi catalizzatori mentre una stagione di trimestrali sorprendentemente positiva si avvia a conclusione. ** Mentre Deutsche Bank ha tagliato i bancari, raccomandando settori come energia e costruzioni, JPMorgan ha abbassato le auto a "neutral" dicendo al momento di preferire titoli difensivi come utilities e telecoms. ** Tra i principali titoli in movimento oggi, la svizzera Aryzta perde quasi il 3% dopo aver annunciato ricavi piatti. ** Akzo lascia sul terreno l'1,5% dopo che le chance di un takeover da parte del rivale Usa PPG sono diminuite a seguito della pronuncia di un tribunale. ** IAG, proprietario di British Airways, cede il 2,8% nel primo giorno di scambi dopo i problemi sui voli avuti nel weekend. ** Tra le altre compagnie aeree, Ryanair sale dello 0,3% dopo profitti annui record in linea con le attese di mercato. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia