BORSE EUROPA incerte a metà seduta, giù i minerari

INDICE ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.597,70 0,31 3.290,52 STOXX EUROPE 600 392,57 0,05 361,42 STOXX BANCHE 185,86 0,05 170,27 STOXX OIL&GAS 315,06 -0,52 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,86 -0,02 269,66 STOXX AUTO 564,33 0,24 542,82 STOXX TLC 313,18 0,24 292,22 STOXX TECH 432,27 0,13 367,87 LONDRA, 25 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è in cerca di una direzione a metà seduta, con i minerari deboli e gli investitori in pausa di riflessione dopo la stagione delle trimestrali. ** Alle 12,10 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,05%, oscillando tra segno più e segno meno e comunque rimanendo sotto al massimo degli ultimi 21 mesi. ** Secondo James Butterfill, capo della ricerca di ETF Securities, il mercato, finite le trimestrali, guarda ora a Fed e Bce, oltre che alle elezioni in Gran Bretagna. ** "Abbiamo visto forti flussi verso investimenti rifugio la scorsa settimana... la gente comincia a farsi più cauta", commenta. ** I volumi sono sottili, con i mercati chiusi in Austria e nei paesi nordici oggi. ** I minerari sono deboli con ArcelorMittal e Tenaris in ribasso del 2 e dell'1,4% rispettivamente a seguito delle perdite segnate dal ferro per la terza seduta consecutiva. ** Tra i titoli in evidenza, Petrofac è il peggiore del listino europeo con un ribassi pari al 30% a seguito della sospensione del suo chief operating officer Marwan Chedid colpito da un'inchiesta per frode. ** La francese Zodiac guadagna lo 0,2% dopo aver accettato un'offerta ridotta da parte di Safran (+1,1%). ** Il comparto bancario è in frazionale salita, con Credit Suisse, Banco Popular, BBVA e Santander che segnano rialzi tra lo 0,4 e lo 0,9%. ** La britannica Intermediate Capital Group balza del 7% su una buona trimestrale e anche GVC Holdings segna +4% dopo i risultati. ** Il gruppo media Daily Mail e General Trust perde più del 7%, nella sua peggior seduta dell'anno, dopo aver comunicato dati semestrali poco soddisfacenti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia