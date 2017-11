BORSE EUROPA in contenuto rialzo con petrolio e banche, giù auto

LONDRA, 24 maggio (Reuters) - INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3593,18 -0,05 3290,52 STOXX EUROPE 600 392,7 0,17 361,42 STOXX BANCHE 186,03 0,31 170,27 STOXX OIL&GAS 316,47 -0,05 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 277,22 0,21 269,66 STOXX AUTO 560,16 -1,06 542,82 STOXX TLC 312,84 0,36 292,22 STOXX TECH 432,56 0,42 367,87 I mercati azionari europei, per oltre una settimana rimasti poco sotto i massimi da 21 mesi, sono oggi in contenuto rialzo grazie ai produttori petroliferi e alle banche, mentre pesa in negativo soprattutto la debolezza del comparto auto. L'indice del settore petrolio e gas sale grazie a BP e Royal Dutch Shell. L'indice europeo STOXX 600 guadagna lo 0,17%. ** Tra le borse nazionali, quella britannica guadagna lo 0,2%, il tedesco Dax è quasi piatto, soprattutto a causa di Hugo Boss ed Evonik dopo la distribuzione dei dividendi. La borsa francese è piatta. ** Il settore auto è quello che perde di più, in calo di oltre l'1%. Daimler perde il 2,3% dopo che ieri la sua sede è stata perquisita nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo delle emissioni. Fiat Chrysler perde l'1%. "Questa vicenda probabilmente durerà a lungo (Volkswagen l'ha chiusa in 16 mesi) e dovrebbe pesare sul prezzo delle azioni Fca per un po', dato che il messaggio sull'esecuzione del piano 2018 sarà probabilmente superato", dicono gli analisti di Barclays in una nota. ** Anche il settore minerario è debole, a causa dei prezzi calanti del rame. ** In calo contenuto il gigante minerario Glencore dopo aver annunciato colloqui con l'intermediario americano di cereali Bunge per discutere "una possibile combinazione consensuale del business". ** In rialzo invece, grazie ai buoni risultati del quarto trimestre, Dixons Carphone, che guadagna il 4,7%, mentre l'aggiornamento semestrale di Britvic ha provocato un rialzo del 2%. ** In rialzo, quasi del 2%, anche Marks & Spencer, che ha migliorato i margini di profittto nonostante un calo del 10% nei prifitti annui e vendite in calo nell'ultimo trimestre. ** Perde quasi il 7% il titolo di Kingfisher, mentre Babcock perde l'1,6% dopo aver annunciato i risultati annuali. ** Sospesi i titoli dei gruppi aerospaziali francesi Safran e Zodiac, i cui progetti di fusione sono stati criticati da alcuni investitori. (Kit Rees) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia