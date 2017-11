BORSE EUROPA poco mosse su timori politici Spagna, aiuta M&A

INDICE ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.576,43 -0,29 3.290,52 STOXX EUROPE 600 391,59 0,02 361,42 STOXX BANCHE 184,77 -0,31 170,27 STOXX OIL&GAS 318,99 0,48 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,55 -0,08 269,66 STOXX AUTO 567,87 -0,36 542,82 STOXX TLC 310,18 0,75 292,22 STOXX TECH 424,66 -0,75 367,87 MILANO, 22 maggio (Reuters) - L'azionario europeo resta poco mosso a metà seduta, appesantito dai timori legati alla situazione politica in Spagna mentre l'attività M&A aiuta l'appetito degli investitori insieme al buon andamento delle commodities. ** Alle 11,35 italiane la borsa di Madrid segna -0,27%, mentre il paneuropeo STOXX 600 è sostanzialmente piatto. Londra sul cui listino i titoli legati alle materie prime hanno un peso relativo forte, registra +0,37%. ** I socialisti spagnoli domenica hanno scelto nuovamente l'ex leader Pedro Sanchez come capo del partito, un voto che rende più difficile per i conservatori assicurarsi il loro supporto in parlamento. ** A Madrid i finanziari, più esposti al clima politico, sono i titoli maggiormente penalizzati. Banco Popular, Bankia e Santander cedono tra l'1,5 e il 3,5%. ** Il comparto bancario europeo perde nel suo complesso lo 0,31%. ** Positivi invece i minerari con un +0,43%. ** Clariant balza di quasi il 10% dopo il merger con l'americana Huntsman che ha creato un gigante chimico con un valore di mercato da 14 mld di dollari. ** Aegon segna +7,4% dopo aver annunciato che venderà alcune attività Usa per rafforzare i conti. ** Sprofonda invece UCB (-14%) nella sua seduta peggiore in 30 anni, dopo che un suo farmaco contro l'osteoporosi probabilmente non riceverà le necessarie autorizzazioni dalle autorità Usa. ** Julius Baer è in lieve salita dopo aver annunciato una crescita del 6% nei primi quattro mesi degli asset in gestione. ** Quattro società europee su cinque hanno fornito un aggiornamento sui conti finora, con un rialzo medio degli utili trimestrali del 18,3%, secondo dati I/B/E/S. I risultati restano incoraggianti con il 65% delle aziende che ha superato le attese e l'8 che le ha rispettate. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia