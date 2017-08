BORSE EUROPA in recupero dopo peggiore settimana da sei mesi

INDICE ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.585,49 0,65 3.290,52 STOXX EUROPE 600 391,5 0,59 361,42 STOXX BANCHE 185,22 0,95 170,27 STOXX OIL&GAS 317,91 0,70 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,01 0,80 269,66 STOXX AUTO 570,83 0,83 542,82 STOXX TLC 307,46 0,71 292,22 STOXX TECH 427,67 0,52 367,87 MILANO, 19 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è positivo a metà seduta, recuperando timidamente al termine della settimana peggiore in sei mesi dovuta alle perdite innescate dai timori legati al piano di stimolo per l'economia voluto dal presidente Usa Donald Trump. ** Alle 11,35 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,6% circa ma è in calo di oltre l'1% sulla settimana, la più negativa da novembre. Londra e le blue chip dell'area euro registrano rispettivamente alla stessa ora +0,5 e +0,7%. ** I titoli finanziari -- i più colpiti dal sell-off di questi giorni -- sono tra i migliori con UBS, Banco Santander e UniCredit in rialzo fino all'uno e mezzo per cento. ** Tra gli altri titoli da segnalare, balza del 6,5% Dufry dopo che Richemont ha acquisito una quota del 5% nella compagnia. ** Hikma perde invece circa il 4% dopo aver dimmezzato le sue previsioni sui ricavi, a seguito del ritardo nel lancio di un nuovo farmaco in Usa. ** Le perdite viste questa settimana hanno fatto scendere lo STOXX rispetto ai massimi dei 21 mesi registrati in precedenza, grazie all'afflusso di capitali in Europa su dati economici solidi e trimestrali incoraggianti. ** Gli investitori hanno anche accolto con favore la vittoria dell'europeista Emmanuel Macron in Francia e gli sviluppi politici in Grecia dove il parlamento ha approvato nuove misure di austerity. La borsa di Atene sale dello 0,6%. ** Da segnalare anche l'andamento dei titoli con esposizione in Brasile come Casino e Telefonica, sono stabili dopo le perdite registrate ieri a seguito di uno scandalo sulla corruzione in cui è stato coinvolto il presidente del Paese. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia