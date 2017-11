BORSE EUROPA giù su timori politica Usa, Ubisoft in netto calo

LONDRA, 17 maggio (Reuters) - INDICI ORE 12,34 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3627,76 -0,39 3290,52 STOXX EUROPE 600 394,75 -0,29 361,42 STOXX BANCHE 188,09 -0,33 170,27 STOXX OIL&GAS 319,33 -0,12 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,63 -0,47 269,66 STOXX AUTO 575,29 -0,54 542,82 STOXX TLC 308,62 -0,32 292,22 STOXX TECH 431,95 -0,38 367,87 I mercati europei sono in calo, in linea con l'arretramento globale delle borse e del dollaro provocato dai timori per la situazione politica negli Stati Uniti. L'indice pan-europeo STOXX 600 perde lo 0,3%. Le bluechip dell'Eurozona e l'indice generale lo 0,4%. Il paniere britannico FTSE 100 è praticamente piatto e resta vicino ai massimi, toccati ieri, grazie anche ai titoli minerari. Francoforte perde lo 0,34%, Parigi lo 0,46%. Nonostante il calo, comunque, i listini europei sono vicino ai picchi toccati recentemente, dopo il rapido rialzo dovuto alla ripresa economica, ai robusti risultati aziendali e alla sconfitta dei partiti populisti alle elezioni austriache, olandesi e francesi. "I mercati hanno registrato un netto rialzo con il venir meno dei timori per le elezioni francesi. Un sacco di denaro è arrivato rapidamente sui mercati e ora c'è solo una pausa per assimilarlo", dice Stephen Macklow-Smith, capo delle European equities di JP Morgan Asset Management. ** La francese Ubisoft Entertainment, numero tre mondiale nel settore dell'entertainment, è arrivata a perdere il 6% (ora cala del 4,5%) dopo aver tagliato le previsioni di vendita a medio termine, registrando risultati vicini alla parte bassa del target dopo la chiusura dei mercati ieri sera. ** L'austriaca Raiffeisen Bank brilla in un settore oggi negativo, grazie ai profitti del primo trimestre di molto superiori alle attese. ** Lloyds Bank guadagna il 2,8% dopo che il governo britannico ha venduto la propria quota rimanente, segnando la fine di un'era dopo uno dei maggiori salvataggi finanziari. ** Il più grande istituto di credito olandese, ABN Amro , perde invece il 2,8% dopo aver annunciato i risultati. Secondo i trader il problema sta nel deterioramento del margine di interesse netto e dei coefficienti patrominali, anche se l'utile netto è maggiore delle attese. ** Thyssenkrupp guadagna oltre il 4% dopo che Tata Steel ha dato l'assenso ai termini di un accordo per ridurre i benefici dello schema pensionistico britannico, rimuovendo un ostacolo significativo alla possibile fusione delle attività siderurgiche con il produttore tedesco (anche se non è esclusa l'opposizione dei lavoratori all'accordo). ** Sale del 3% il titolo dell'azienda mineraria Fresnillo dopo che l'oro ha toccato i massimi da due settimane. ** Tullow Oil avanza di 3,5% dopo che JP Morgan ha mantenuto il giudizio 'overweight'. ** Guadagna quasi il 3% la ditta norvegese Yara, che produce fertilizzanti, dopo il giudizio di Liberum passato a 'buy' da 'sell'. (Helen Reid) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia