BORSE EUROPA appesantite da trimestrali, bene Vodafone che aiuta FTSE

INDICE ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.636,99 -0,13 3.290,52 STOXX EUROPE 600 395,03 -0,24 361,42 STOXX BANCHE 189,24 -0,17 170,27 STOXX OIL&GAS 319,64 0,13 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 280,56 -0,19 269,66 STOXX AUTO 578,99 -0,58 542,82 STOXX TLC 308,70 0,78 292,22 STOXX TECH 432,82 -0,33 367,87 LONDRA, 16 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è tendenzialmente debole a metà seduta oggi, appesantito da alcune trimestrali poco soddisfacenti nel comparto bancario e in quello farmaceutico. ** Vodafone in controtendenza sale di oltre il 3,5% alle 11,10 italiane a seguito di utili annui oltre le attese, sostenendo il FTSE 100 su massimi record (+0,45%). ** Alla stessa ora il paneuropeo STOXX 600 segna -0,24% mentre il Dax è sostanzialmente piatto. ** Il comparto sanitario è tra i più penalizzati oggi, spinto al ribasso dal calo dell'8% di Btg che ha pubblicato dati annui deludenti. ** Update sui conti poco favorevoli anche per EasyJet, Dcc e Cybg, tutte in ribasso. ** Tra le banche, la spagnola Banco Popular cede più del 4% mentre Ubs lascia sul terreno il 2%, estendendo le perdite già registrate ieri. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia