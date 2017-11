BORSE EUROPA positive in avvio, Richemont scivola su profitti deludenti

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3625,35 0,05 3290,52 STOXX EUROPE 600 394,82 0,11 361,42 STOXX BANCHE 188,73 0,18 170,27 STOXX OIL&GAS 315,44 -0,57 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 280,66 -0,09 269,66 STOXX AUTO 582,49 -0,03 542,82 STOXX TLC 302,66 0,82 292,22 STOXX TECH 431,26 0,41 367,87 LONDRA, 12 maggio (Reuters) - Le borse europee sono ben intonate negli scambi della mattina, sostenute dai guadagni di alcuni farmaceutici, mentre il gruppo del lusso Richemont perde terreno dopo risultati deludenti. ** Vivendi ha fatto un'offerta per acquistare il 60% di Havas del gruppo Bollore per 9,25 euro per azione, per un deal da 2,36 miliardi. Oggi Vivendi sale del 6% mentre Havas quasi del 10%. ** Alle 9,45 italiane lo STOXX 600 guadagna lo 0,12%. ** Richemont, che controlla Cartier, è in ribasso del 5,6% , tra i peggiori in Europa dopo aver detto di aspettarsi volatilità e incertezza e aver mostrato un calo dell'utile netto superiore alle aspettative ma vendite in crescita. ** Gli altri risultati societari in Europa si stanno mostrando sorprendentemente robusti, con il 67% delle società che hanno battuto le aspettative, secondo Thomson Reuters I/B/E/S data. Assieme a una minore tensione da fattori politici, i risultati societari hanno spinto lo STOXX 600 ha massimo da 21 mesi all'inizio della settimana. ** Balzo di AstraZeneca, sopra il 4,4%, dopo i risultati positivi della sperimentazione di un farmaco per l'immunoterapia. ** I guadagni della società farmaceutica inglese hanno spinto l'indice di settore che sale dello 0,8% e risulta il migliore in Europa. ** La tedesca United Internet è invece la migliore azione dello STOXX, con un rialzo del 9%, dopo aver annunciato il piano per acquistare la maggioranza dell'operatore mobile Drillisch. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia