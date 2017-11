BORSE EUROPA toccano massimi su Macron poi ripiegano

INDICE ORE 12,05 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.639,08 -0,54 3.290,52 STOXX EUROPE 600 393,6 -0,24 361,42 STOXX BANCHE 188,91 -0,78 170,27 STOXX OIL&GAS 313,70 0,17 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 282,56 -0,16 269,66 STOXX AUTO 580,92 -0,34 542,82 STOXX TLC 303,56 0,03 292,22 STOXX TECH 429,68 -0,26 367,87 MILANO/PARIGI, 8 maggio (Reuters) - L'azionaro europeo partito sui massimi questa mattina a metà seduta ripiega e passa in territorio negativo, appesantito dai bancari dopo che la vittoria di Emmanuel Macron all'Eliseo, ampiamente anticipata dai mercati, ha innescato una serie di prese di profitto. ** Alle 12 italiane circa il paneuropeo STOXX 600 segna -0,24%, mentre Parigi cede lo 0,86% dopo aver raggiunto il massimo da 9 anni. Il DAX registra -0,28% dopo aver toccato il massimo di tutti i tempi. ** Il centrista Macron sale alla presidenza francese con una visione europeista vicina al mondo dell'impresa e della finanza, dopo aver sconfitto l'antieuropeista di estrema destra Marine Le Pen. ** "Il mercato era già molto salito su queste elezioni", commenta Emmanuel Cau, global market strategist di JP Morgan. ** I bancari, che più di altri comparti sono infuenzati da fattori politici, sono tra i più penalizzati. L'indice del settore segna -1,11% dopo aver toccato questa mattina il massimo da novembre 2015. ** Le francesi BNP Paribas e Societe General cedono rispettivamente l'1 e il 2,7%. ** Secondo alcuni analisti la vittoria di Macron potrebbe essere uno degli elementi che contribuiscono a far sì che la Bce abbandoni la sua politica monetaria ultra-espansiva. Le banche si gioverebbero di un irrigidimento della Bce. ** Gli investitori restano comunque ottimisti riguardo alle prospettive dell'equity europeo, grazie anche a una stagione di trimestrali molto positiva. Secondo dati Thomson Reuters, circa la metà delle aziende europee ha comunicato i loro conti trimestrali sinora e il 72% ha battuto le aspettative. ** Tra gli altri titoli in evidenza oggi, PostNL perde quasi l'8% dopo dati sui ricavi inferiori del previsto, mentre Akzo Nobel cede il 2,4% dopo aver rifiutato la terza proposta di takeover dalla concorrente statunitense PPG Industries. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia