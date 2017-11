BORSE EUROPA poco mosse attendono voto Eliseo, ancora trimestrali buone

INDICE ORE 12,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.619,46 -0,23 3.290,52 STOXX EUROPE 600 391,54 -0,11 361,42 STOXX BANCHE 188,28 -0,29 170,27 STOXX OIL&GAS 307,73 0,29 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 281,42 -0,57 269,66 STOXX AUTO 576,09 -0,08 542,82 STOXX TLC 301,44 0,20 292,22 STOXX TECH 428,09 0,04 367,87 MILANO, 5 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta dopo una settimana di rialzi sostenuti dall'allentarsi dei timori sul fronte politico, da trimestrali positive e dati macro incoraggianti che hanno portato gli indici su nuovi massimi. ** Alcuni investitori prendono profitto in attesa del secondo turno delle elezioni francesi, con il centrista Emmanuel Macron in netto vantaggio sull'euroscettica di estrema destra Marine Le Pen. ** L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,40 italiane segna -0,11% e si avvia a terminare la settimana con un guadagno dell'1%. ** Tra i titoli in evidenza, Vestas, Smith & Nephew e TDC tutti in salita. ** Pearson balza del 14% dopo aver comunicato nuovi tagli dei costi e una probabile ristrutturazione del comparto scuola. ** Positiva anche IAG, che detiene British Airways, con un +5% dopo risultati record. ** Telefonica Deutschland scende invece del 6,2% dopo aver riportato una crescita minore delle attese nei profitti core. ** Il comparto oil risale con un +0,3% dopo essere stato in territorio negativo questa mattina sulla scia del calo dei prezzi del greggio dovuto ai timori di un eccesso di offerta nonostanto il taglio della produzione effettuato dall'Opec. ** Secondo gli analisti il trading potrebbe rimanere sottile anche in attesa dei dati sull'occupazione Usa, importanti per prevedere le prossime mosse sui tassi. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia