BORSE EUROPA ritracciano dai massimi di 20 mesi, cade Hugo Boss

INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3574,2 -0,11 3290,52 STOXX EUROPE 600 388,9 -0,16 361,42 STOXX BANCHE 185,17 0,08 170,27 STOXX OIL&GAS 306,56 -0,52 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 279,91 -0,14 269,66 STOXX AUTO 569,15 -1 542,82 STOXX TLC 298,75 0,28 292,22 STOXX TECH 423,6 -0,66 367,87 LONDRA, 3 maggio (Reuters) - L'azionario europeo ritraccia leggermente dai massimi da 20 mesi toccati ieri, con gli investotori che hanno preso profitto dopo alcuni risultati societari. ** Lo STOXX 600 alle 10,00 arretra dello 0,15% con tutti i principali indici dei listini nazionali in lieve rosso. ** Hugo Boss cade del 6%, con i trader che citano le vendite a parità di perimentro leggermente al di sotto delle aspettative anche se la casa di moda tedesca ha riportato profitti nel trimestre in crescita del 25%, di poco sopra le attese, segnalando una ripresa della domanda di beni di lusso specie dalla Cina. Analoghi segnali sono venuti da LVMH, leader mondiale del settore, e da Hermes. ** Dialog Semiconductor arretra del 2,9% in avvio dopo che il suo principale cliente Apple ha registrano una inattesa flessione nelle vendite di iPhone. I titoli avevano perso in aprile il 14% sui timori che la Apple portasse parte della sua produzione di componenti in-house. In calo, nello stesso settore, anche STMicro. ** Le blue chip tedesche Daimler e BMW sono in terreno negativo a causa di deludenti vendite di auto negli Usa. ** Tra i titoli in denaro le azioni del settore farmaceutico sostengono l'indice, con Novo Nordisk e Fresenius in rialzo del 4,6 e 2,7% rispettivamente dopo aver alzato le stime sui profitti 2017. ** La finlandese Nokian Tyres è invece tra i peggiori, in calo del 4,8% dopo aver mancato l'obiettivo sull'utile operativo nel primo trimestre. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia