BORSE EUROPA scendono da massimi 20 mesi appesantite da banche

INDICI ORE 12,35 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3561,19 -0,49 3290,52 STOXX 600 EUROPE 387,03 -0,44 361,42 STOXX BANCHE 184 -0,65 170,27 STOXX OIL&GAS 309,83 -0,9 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 279 -0,94 269,66 STOXX AUTO 573,68 -0,8 542,82 STOXX TLC 297,91 -0,71 292,22 STOXX TECH 418,94 0,04 367,87 LONDRA, 27 aprile (Reuters) - L'azionario europeo scende dai massimi degli ultimi venti mesi toccati nella seduta di ieri appesantito in mattinata dal ribasso dei finanziari e dei titoli legati alle commodities. ** Alle 12,35 italiane lo STOXX 600 segna una discesa di quasi mezzo punto percentuale. Parigi alla stessa ora cede lo 0,39%, dopo aver toccato ieri il massimo da nove anni. ** Tra i finanziari, Deutsche Bank cede oltre il 3% nonostante un profitto netto raddoppiato nel primo trimestre. Secondo gli analisti il ribasso del titolo si deve soprattutto al dato sui ricavi che si è mostrato in calo del 9% nello stesso periodo. ** La discesa del 4,7% di Banco Popular aggiunge pressione al comparto bancario in calo dello 0,65%. Non basta ad aiutare l'andamento del settore il +4% della britannica Lloyds segnato a seguito di dati trimestrali positivi nonostante Brexit. ** Anche gli assicurativi vanno male oggi, indeboliti da Legal & General che scende del 5% dopo che Credit Suisse ha abbassato il rating sul titolo ad 'underperform'. ** Sempre sul fronte negativo, la compagnia aeronautica Zodiac Aerospace tocca il minimo degli ultimi 12 mesi in ribasso del 4,4% dopo che un media francese ha adombrato dubbi riguardi al takeover da parte di Safran. ** Tra i titoli positivi, invece, Mediclinic balza del 12% dopo che il governo di Abu Dhabi ha cancellato un contributo del 20% che i pazienti ricoverati in strutture private dovevano pagare, dando una grossa spinta di aiuto alle cliniche. ** Va bene anche Subsea 7 con un +8,5% dopo aver aumentato le previsioni per i margini 2017. ** Nokia sale invece del 6,4% ai massimi da 20 mesi grazie a un rallentamento del tasso di calo delle vendite. ** La svedese SKF è sui massimi da circa due anni, in rialzo del 4,2% dopo aver registrato risultati superiori al previsto e presentato una guidance forte per il secondo trimestre. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia