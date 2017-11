BORSE EUROPA positive spinte dai marchi del lusso

INDICI ORE 13,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3570,78 -0,35 3290,52 STOXX EUROPE 600 386,94 0,01 361,42 STOXX BANCHE 183,81 -0,55 170,27 STOXX OIL&GAS 310,54 -0,06 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 279,49 -0,42 269,66 STOXX AUTO 571,9 -0,33 542,82 STOXX TLC 299,83 -0,08 292,22 STOXX TECH 418,73 -0,19 367,87 LONDRA, 26 aprile (Reuters) - Le borse europee viaggiano non lontane dai massimi degli ultimi 20 mesi, sostenute da una ondata di risultati ampiamante migliori delle attese di mercato, con il gruppo francese del lusso Kering che segna un record su robusti dati sulle vendite. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 13,00 italiane sale dello 0,01 a 386,54 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX cede 0,16%, il britannico FTSE 100 0,09% e anche il francese CAC 40 è poco sotto la parità dopo gli entusiasmi seguiti al risultato elettorale del candidato centrista Emmanuel Macron al primo turno. Il fondatore di 'En Marche!' è inoltre dato come favorito al ballottaggio del 7 maggio. "Il 25% delle società ha pubblicando i risultati e nella maggioranza dei casi sono migliori delle attese", dice Emmanuel Cau, global equity strategist presso JP Morgan. ** Star della mattina Kering, che sale di oltre il 9% forte delle vendite del primo trimestre oltre le attese soprattutto grazie ai marchi Gucci e Yves Saint Laurent. "Ci aspettiamo che la svolta di Gucci prosegua almeno per un altro trimestre perché il momentum della maison continua", commenta l'analista di Bernstein luxury, Mario Ortelli. ** Anche altri marchi del lusso seguono la scia positiva come Moncler e Ferragamo, tra le migliori delle blue chip italiane. ** Brillante anche Logitech che guadagna oltre l'8% ai massimi da circa nove anni dopo aver messo a segno un incremento del 52% negli utili e del 15% nelle vendite del quarto trimestre. ** In controtendenza Bic che lascia sul terreno il 10% ai minimi da due anni a causa di risultati deludenti. ** Male anche il produttore di fertilizzanti Yara dopo aver mancato gli obiettivi di periodo principalmente a causa dell'aumento del prezzo del gas naturale. ** Il gruppo francese delle soluzioni per software Dassault Systemes perde oltre il 5%, ai minimi giornalieri in sei mesi, dopo aver annunciato incrementi a una cifra nelle nuove licenze nei primi tre mesi del 2017. ** Tra i bancari bene Credit Suisse ,che guadagna oltre il 2% sopra la media dell'indice di settore. ** Una spinta all'indice è arrivata anche da Standard Chartered che ha raddoppiato gli utili nel trimestre. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia