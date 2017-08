BORSE EUROPA miste dopo settimana forte

INDICI ORE 12,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3566,93 0,1 3290,52 STOXX EUROPE 600 387,14 -0,17 361,42 STOXX BANCHE 184,17 0,33 170,27 STOXX OIL&GAS 308,54 0,31 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,71 -0,19 269,66 STOXX AUTO 579,81 0,86 542,82 STOXX TLC 294,7 -1,07 292,22 STOXX TECH 420,16 -0,15 367,87 LONDRA, 28 aprile (Reuters) - Le borse europee sono miste nella seduta odierna, con gli investitori che prendono profitto alla fine di una settimana forte in cui il focus è stato sui risultati societari e le preoccupazioni di natura politica sono passate in secondo piano. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,45 italiane scende dello 0,17% a 387,14 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX sale dello 0,05%, il britannico FTSE 100 perde lo 0,28% e il francese CAC 40 guadagna lo 0,14%. ** Il titolo della banca svizzera UBS guadagna il 3,2% dopo aver chiuso il primo trimestre con un balzo dell'utile netto del 79%, oltre le previsioni più ottimistiche. ** La britannica Barclays cede il 5,1%: la sua divisione investment banking ha perso il treno del boom del trading sui bond che sta facendo decollare i profitti delle concorrenti statunitensi. ** La società farmaceutica francese Sanofi guadagna l'1,5% dopo utili sopra le attese nel primo trimestre, spinti dalla divisione specializzata in malattie rare Genzyme, vaccini e prodotti di consumo acquistati dalla tedesca Boehringer Ingelheim. ** Gemalto perde il 10,4%: la società olandese di digital security ha tagliato le stime dell'utile per il 2017 per via della lentezza nell'adozione delle carte di pagamento con chip negli Stati Uniti. ** Il provider francese di servizi telematici Teleperformance guadagna il 9,1%, un livello record, dopo risultati migliori delle attese. ** Il produttore di alluminio Norsk Hydro cede il 5,7% dopo risultati trimestrali sotto le attese in tutte le divisioni. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia