24 aprile (Reuters) -

* Le borse europee partono in deciso rialzo oggi dopo il primo turno delle elezioni per l‘Eliseo in Francia che ha visto ieri passare al primo turno il centrista Emmanuel Macron e la leader del Front National, Marine Le Pen.

* L‘indice paneuroeo Stoxx 600 segna un progresso dello 0,9% nei primissimi scambi per poi rafforzarsi a +1,8% mentre la borsa di Parigi guadagna il 4 sui massimi da aprile 2015. Per altre informazioni