24 aprile (Reuters) - Borse Europacon indici in rialzo dopo il risultati al primo turno delle presidenziali francesi.

* Future Eurostoxx 50 ha aperto in rialzo del 2,5%

* Il future sul tedesco Dax sale dell’ 1,7%, quello sul britannico Ftse lo 1%, mentre quello sul francese Cac40 dello 2,5%.

* Nelle previsionoi l‘indice della borsa francese era dato in crescita del 2%. Per il comunicato integrale: Per altre informazioni (Reporting by Alberto Sisto)