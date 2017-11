BORSE EUROPA poco mosse con Parigi debole in vista di voto Eliseo

INDICI ORE 12,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3435,39 -0,13 3290,52 STOXX 600 EUROPE 377,94 -0,03 361,42 STOXX BANCHE 175,17 0,48 170,27 STOXX OIL&GAS 307,93 -0,48 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 274,38 0,51 269,66 STOXX AUTO 555,14 -0,08 542,82 STOXX TLC 294,01 -0,16 292,22 STOXX TECH 409,3 0,02 367,87 LONDRA, 21 aprile (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso oggi, con Parigi particolarmente sotto pressione in vista del primo turno delle elezioni per l'Eliseo, quando i sondaggi danno ancora grande incertezza sul risultato. ** Alle 12,45 italiane il CAC 40 cede lo 0,51% mentre il paneuropeo STOXX 600 è in marginale salita. ** Tra i titoli francesi in evidenza, Danone è il peggiore del listino con un ribasso superiore al 2% dopo aver diffuso una trimestrale poco soddisfacente. ** Societe Generale e BNP Paribas estendono invece i guadagni di ieri con un +1%. ** Sul fronte dei rialzi, il migliore del listino europeo è Software AG che segna un +7% dopo aver comunicato i risultati del primo trimestre. ** Anche ASM International sale del 3,2% dopo che Natixis ha alzato il target price. ** WS Atkins registra un +5,1% dopo che SNC-Lavalin Group ha detto che comprerà l'azienda per 3,6 mld di dollari canadesi. ** Il downgrade da parte di Panmure pesa su SSP Group. ** Tra i comparti, quello legato alle materie prime è il più brillante con un rialzo di quasi un punto e mezzo percentuale, con ArcelorMittal e Outokumpu che aumentano rispettivamente del 2,6 e dell'1,7%. ** Giu i petroliferi con un -0,5% condizionati dal calo del greggio. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia