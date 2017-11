BORSE EUROPA poco mosse, tiene Parigi prima del voto

INDICI ORE 12,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3435,35 0,42 3290,52 STOXX 600 EUROPE 377,33 0,02 361,42 STOXX BANCHE 173,9 0,51 170,27 STOXX OIL&GAS 308,57 -0,51 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 272,3 0,24 269,66 STOXX AUTO 552,49 0,37 542,82 STOXX TLC 294,83 -0,01 292,22 STOXX TECH 409,21 0,47 367,87 LONDRA, 20 aprile (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta, con Unilever in rialzo dopo risultati forti e il comparto energetico debole a seguito del ribasso del greggio. ** Alle 12,40 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna un frazionale progresso, mentre Londra passa in territorio negativo e perde lo 0,1%. Parigi va meglio e segna +0,76% in vista del primo turno per l'Eliseo di domenica, con i bancari tra i titoli più acquistati. ** BNP Paribas e Societe Generale salgono rispettivamente del 3 e del 2% circa. Ieri Ubs ha alzato la raccomandazione sui bancari europei a 'neutral' da 'underweight'. ** Unilever spinge il listino europeo dopo vendite oltre le attese nel primo trimestre, sostenuta dal rialzo dei prezzi. ** Sale, ma meno (0,7%), anche Nestle dopo aver mantenuto un target di crescita più modesta (2-4%) appena sotto a quello di Unilever. ** La spagnola Abertis guadagna il 3,3% mentre il mercato pondera il piano di take over di Atlantia. Deutsche Bank ha effettuato un downgraded da buy a hold su entrambi i titoli. ** In rosso invece il comparto energia a seguito della netta discesa dei prezzi del greggio. Lundin Petroleum e Tullow Oil sono tra i peggiori del paniere. ** Tra gli altri titoli, l'hedge fund britannico Man Group sale di quasi il 3% dopo aver riportato flussi di capitale netti nel primo trimestre. ** La svedese Billerudkorsnas sale del 4,3% dopo profitti in linea con le attese aggiungendo di vedere una domanda forte nel trimestre. ** Ashtead perde invece il 3,7% dopo risultati deboli della sua consociata Usa United Rentals. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia