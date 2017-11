BORSE EUROPA su minimi due settimane con minerari e oil in seduta volatile

INDICI ORE 12,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3417,04 -0,91 3290,52 STOXX 600 EUROPE 377,21 -0,89 361,42 STOXX BANCHE 170,08 -1,08 170,27 STOXX OIL&GAS 312,72 -1,85 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 271,77 -0,72 269,66 STOXX AUTO 539,19 -1,12 542,82 STOXX TLC 294,31 -0,62 292,22 STOXX TECH 406,97 -1,08 367,87 LONDRA, 18 aprile (Reuters) - I titoli minerari in netto calo spingono le borse europee ai minimi da due settimane a metà mattina, in una seduta caratterizzata dalla forte volatilità in attesa del primo turno delle elezioni in Francia. ** Alle 12,20 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,89%, mentre Londra perde l'1,27% e Parigi l'1,36%. ** Il comparto basic resources perde quasi il 2,5% ed è il peggiore oggi, appesantito dal calo dei prezzi del ferro. ** ArcelorMittal, Anglo American e BHP Billiton segnano ribassi tra il 3 e il 5,6% ** Anche il settore Oil & gas perde terreno con un calo pari all'1,85% con i prezzi del greggio in ribasso dopo un inatteso rialzo dell'output in Usa. ** Statoil e BP cedono entrambe il 2,7%. ** La volatilità è ai massimi da dicembre 2016 in attesa del primo turno delle elezioni francesi per la conquista dell'Eliseo e tra i timori legati alla situazione in Corea del Nord. ** Tra gli altri titoli in evidenza, Pandora è il peggiore dello Stoxx con un ribasso superiore all'8% ai minimi da agosto 2015 a seguito del downgrade di Carnegie a "hold" da "buy". ** DONG Energy perde il 3,6% dopo che Citigroup ha tagliato il rating a "neutral". ** Sul fronte positivo, la tedesca Uniper sale del 2,3% dopo che SocGen ha alzato la raccomandazione a "buy" da "hold". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia